快訊

MLB／大谷翔平久違爆發雙響砲 達成大聯盟250轟里程碑

知名生乳捲驚見「捲捲的毛」！消費者崩潰：瞬間噁爆

多吃類黃酮食物有助減緩老化衰弱？專家教你如何在日常中攝取

台南仁德牛稠子遺址僅劃設一半？ 地方發起連署守護

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南仁德成功里虎山農場、虎山實小周邊保有大範圍牛稠子遺址，但市府文資審議僅納入東側，不僅遭到質疑，地方更擔憂西側遺址恐因開發而破壞，今發起連署守護，爭取西側也一併納入指定遺址。記者萬于甄／攝影
台南仁德成功里虎山農場、虎山實小周邊保有大範圍牛稠子遺址，但市府文資審議僅納入東側，不僅遭到質疑，地方更擔憂西側遺址恐因開發而破壞，今發起連署守護，爭取西側也一併納入指定遺址。記者萬于甄／攝影

台南仁德成功里虎山農場、虎山實小周邊保有大範圍牛稠子遺址，但市府文資審議僅納入東側，不僅遭到質疑，地方更擔憂西側遺址恐因開發而破壞，今發起連署守護，爭取西側一併納入指定遺址。對此，南市文資處回應，因西側文物存留狀況不若東側，才維持疑似考古遺址。

牛稠子遺址為台灣南部新石器時代遺址之一，位於台南仁德原虎山路、文華路二段周邊區域，且遺址範圍由文華路二段分成東、西兩側，主要以台糖林地居多，經市府文資審議後，東側雖納入指定考古遺址，但西側僅列疑似考古遺址，引發地方擔憂。

當地成功里長鄭晴而表示，文華路東側公有土地的牛稠子遺址範圍列入指定考古遺址，以不開發為原則，維持現狀保留，但西側林地卻未被列入指定遺址，文資處以該側破壞較明顯，文物狀況不若東側，但這有必要再深入調查，否則結果難使人信服。

此外，地方許多居民也擔憂，西側的遺址位於虎山實小北側森林，更是民眾平時散步休閒的去處，倘若沒有好好守護，就怕未來因開發而遭破壞，因此，鄭晴而今也發起守護牛稠子遺址行動，吸引上百位居民連署，立委陳亭妃、王定宇、市議員陳怡珍及吳禹寰等人都到場相挺，希望將遺址西側納入指定遺址。

對此，文資處則說明，無論是指定或是疑似考古遺址，只要在範圍內或敏感區域內，相關開發案都會受到文資法規範；文華路二段西側區域未列入指定遺址，主因該區域過去人為開發擾動、破壞較明顯，文物存留狀況不若東側，目前仍維持疑似考古遺址，後續會再列冊審查，持續追蹤。

台南仁德成功里長鄭晴而為保護文華路二段西側牛稠子遺址，今發起守護牛稠子遺址行動，吸引上百位居民連署。記者萬于甄／攝影
台南仁德成功里長鄭晴而為保護文華路二段西側牛稠子遺址，今發起守護牛稠子遺址行動，吸引上百位居民連署。記者萬于甄／攝影

遺址 考古 文物

延伸閱讀

影／台南仁德鐵工廠火警 3間廠房狂竄濃煙火勢猛烈

仁德全民運動館空轉3年挨批失信 黃偉哲：追加4千萬拚明年完工

3男翻欄擅闖漢長城遺址 負責人：未造成損壞 只能口頭警告

影／希臘文化遺址前大跳鋼管舞 5名辣妹遭逮捕拘留

相關新聞

台南仁德牛稠子遺址僅劃設一半？ 地方發起連署守護

台南仁德成功里虎山農場、虎山實小周邊保有大範圍牛稠子遺址，但市府文資審議僅納入東側，不僅遭到質疑，地方更擔憂西側遺址恐因...

奇景！全國唯一有路權的農產品 雲林這些地方路邊曬花生有警察保護

雲林縣是國內花生主產地，產量占全國七成，一期作花生本月進入盛產，縣府考量農民常找不到大片合法空地曝曬落花生，提前在主產區...

保存嘉義市傳統木屋 推動重生讓老百貨行轉身咖啡吧

逾1甲子的大長新百貨將華麗轉身為咖啡吧、展覽與教學空間。中山路3連棟老屋，打開牆體未來由台灣圖書室進駐，結合閱讀與文化推...

南市成功國小蓋7年沒完工 畢業典禮回來了 老師與家長滿滿期待…

蓋了7年的台南市中西區成功國小還沒蓋好，幸好成功館在市府下令下完成修建，昨天讓從沒回本校上過課的應屆畢業生在此參加畢業典...

阿里山鄒族獵人協會 選出首位女理事長

阿里山鄒族傳統上是男主征戰、狩獵，女主農作、養家畜，但隨著時代變遷，生活方式改變，現代女族人也參與狩獵，鄒族獵人協會不僅...

雲林縣簽約超商 代收斗六、虎尾部分路段停車費

雲林縣僅斗六市、虎尾鎮部分路段開辦路邊停車收費，斗六因廠商不堪虧損於去年底片面解約，虎尾則於今年4月試辦期滿，目前都暫停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。