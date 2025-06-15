台南仁德牛稠子遺址僅劃設一半？ 地方發起連署守護
台南仁德成功里虎山農場、虎山實小周邊保有大範圍牛稠子遺址，但市府文資審議僅納入東側，不僅遭到質疑，地方更擔憂西側遺址恐因開發而破壞，今發起連署守護，爭取西側一併納入指定遺址。對此，南市文資處回應，因西側文物存留狀況不若東側，才維持疑似考古遺址。
牛稠子遺址為台灣南部新石器時代遺址之一，位於台南仁德原虎山路、文華路二段周邊區域，且遺址範圍由文華路二段分成東、西兩側，主要以台糖林地居多，經市府文資審議後，東側雖納入指定考古遺址，但西側僅列疑似考古遺址，引發地方擔憂。
當地成功里長鄭晴而表示，文華路東側公有土地的牛稠子遺址範圍列入指定考古遺址，以不開發為原則，維持現狀保留，但西側林地卻未被列入指定遺址，文資處以該側破壞較明顯，文物狀況不若東側，但這有必要再深入調查，否則結果難使人信服。
此外，地方許多居民也擔憂，西側的遺址位於虎山實小北側森林，更是民眾平時散步休閒的去處，倘若沒有好好守護，就怕未來因開發而遭破壞，因此，鄭晴而今也發起守護牛稠子遺址行動，吸引上百位居民連署，立委陳亭妃、王定宇、市議員陳怡珍及吳禹寰等人都到場相挺，希望將遺址西側納入指定遺址。
對此，文資處則說明，無論是指定或是疑似考古遺址，只要在範圍內或敏感區域內，相關開發案都會受到文資法規範；文華路二段西側區域未列入指定遺址，主因該區域過去人為開發擾動、破壞較明顯，文物存留狀況不若東側，目前仍維持疑似考古遺址，後續會再列冊審查，持續追蹤。
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