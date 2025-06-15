奇景！全國唯一有路權的農產品 雲林這些地方路邊曬花生有警察保護

雲林縣是國內花生主產地，產量占全國七成，一期作花生本月進入盛產，縣府考量農民常找不到大片合法空地曝曬落花生，提前在主產區7鄉鎮規畫194處曬場，農民可依需求向當地公所申請，並有警方協助巡邏，是全國唯一有路權的農產品。

雲林縣今年一期作花生面積3904公頃，年產量平均約3.7萬噸，占全國產量逾7成，原6月中旬為盛產期，今年受氣候影響，加上連日雨勢影響，縣府農業處預估6月底進入盛產。

農業處長魏勝德表示，花生採收後必須乾燥，多數農民會選擇曝曬後再販售，以獲取較高收益，過去農民自行圈圍道路曝曬，有影響交通安全疑慮，縣府考量農民常找不到大片合法空地曝曬落花生，及路邊隨意曝曬花生可能遭竊、衍生交通事故責任歸屬等問題，三年前開始在產季規畫合法曬場，為全國首創。

經與各公所、警方及農政單位、交工局等討論後，今年已與主產區7鄉鎮規畫194處合法曬場，麥寮鄉共5村7處、崙背鄉共8村55處、大埤鄉1處、莿桐鄉2處、東勢鄉共3村5處、虎尾鎮共22里53處、土庫鎮共12里71處，魏勝德表示，合法曬場多為人車較少的路段及空地，例如廟前空地等場域，可保障農民權益及用路人的安全，有需求的農民可逕向當地公所詢問申請，警方也會協助加強巡邏。

土庫鎮長陳特凱表示，鎮內的合法曬場多為少有車輛、行人經過的路段，總長度近30公里長，供農民曬花生，即日起至7月31日農民可至公告路段曝曬，並呼籲農民要做好交通維持及安全防護措施，若需三角錐、閃光燈圍在曬場周邊，可洽詢里辦公處借用。

魏勝德呼籲，農民曝曬落花生時，務必在曬場路段前後方40公尺內使用交通錐、連桿等警示措施，在夜晚要設置警示燈及爆閃燈等照明措施，以維護交通安全與警示提醒用路人，避免影響用路人或造成傷害等問題，以保障自身權益。