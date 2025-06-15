保存嘉義市傳統木屋 推動重生讓老百貨行轉身咖啡吧

逾1甲子的大長新百貨將華麗轉身為咖啡吧、展覽與教學空間。中山路3連棟老屋，打開牆體未來由台灣圖書室進駐，結合閱讀與文化推廣。市長黃敏惠表示，透過補助計畫整修、保存珍貴歷史資產，體現木都文化，讓老屋與市民生活、產業扣連，為木都傳承添薪火，注入經濟動能。

為再現嘉義市木都風華，嘉義市政府推動「嘉有木屋」補助計畫，鼓勵民間結合專業建築團隊，進行老舊木屋修繕、活化再利用。市長黃敏惠本月12日率領市府團隊前往中正路551號與中山路255、257號兩處補助修繕工程地點視察。

中正路551號案為67年歷史的三進式木造街屋，原為「大長新百貨行」，保留木梁柱、編竹夾泥牆與磚造基座。此次以「鋼木合構」工法強化結構，並拆除腐木、驅除白蟻、補強屋頂與牆體，提升採光通風，未來將作為咖啡吧、展覽與教學空間使用。中山路255號、257號案為1942年建成的三連棟老屋，修繕聚焦其中一戶，保留檜木梁柱與太子樓特色，拆除鋼架、補強結構並重作外牆。透過打開牆體，創造通透動線，提升閱讀空間的明亮感，完工後將由「台灣圖書室」持續進駐，結合閱讀與文化推廣。

黃敏惠表示，嘉義市區內保有6千多棟木屋，如同是都市裡的「森林」，更是重要的城市資產，透過老舊木屋修繕再生，提供一個青年創業與返鄉的基地，活化後的木屋不僅承載地方故事，也吸引來自各地的旅客，深入體驗嘉義的文化與魅力。