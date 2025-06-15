南市成功國小蓋7年沒完工 畢業典禮回來了 老師與家長滿滿期待…

蓋了7年的台南市中西區成功國小還沒蓋好，幸好成功館在市府下令下完成修建，昨天讓從沒回本校上過課的應屆畢業生在此參加畢業典禮，老師、家長形容小朋友都很興奮，但蓋了那麼多年，在少子化衝擊下，卻影響招生，小一新生從3班減到1班，希望這次真的能在暑假前完工，不要跳票了。

位在赤崁樓旁的成功國小是百年老校，配合赤崁文化園區規畫，學校拆除重建，操場校方闢建地下停車場，僅留成功館，不過，重建工程動工沒多久就挖到歷史遺構，使得整個工程延後，原定2021年完工，一拖再拖，讓去年畢業生從開學到畢業從未在本校內上過課、參加過活動，留下遺憾；為此學校拚今年畢業典禮能回校舉辦。

今年畢業前，僅是整修的成功館 也還沒完工，引起家長、校友關注，為此，市府要求廠商務必在畢業前將成功館修建完工，讓畢業典禮在此舉行，萬眾期待下，成功館修建完工了，昨天辦了畢業典禮，副市長葉澤山也代表代表市長黃偉哲到場祝賀，教育局也強調，全力爭取暑假前完工，新學年能回校上課。昨晚感恩餐會，百忙中的市長黃偉哲也在9點左右趕到會場，向畢業生祝賀並合照，讓孩子留下溫暖回憶。傑出校友、義大醫院院長、2024年阿爾伯特史懷哲終身醫學成就獎得主杜元坤，也到場為學弟妹祝賀。

有家長及老師表示，7年前校舍重建，暫借文賢國中上課，一借就是7年，已有6屆的畢業生不是在本校辦畢業典禮，還好今年回歸了，稍可寬慰。但少子化下，學校間的競爭更為激烈，許多家長看到學校重建工程一拖再拖，也失去信心，讓孩子就讀其他學校，使得小一新生班級數由3班減到今年的1班。希望暑假前整體校舍工程能完工，新學年全面返校。去年接任成功國小校長的陳建銘說，他有兩個期望，其中之一的回校辦畢業典禮已完成，另一個是新學年回本校開學，會全力拚取。