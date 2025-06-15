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阿里山鄒族獵人協會 選出首位女理事長
阿里山鄒族傳統上是男主征戰、狩獵，女主農作、養家畜，但隨著時代變遷，生活方式改變，現代女族人也參與狩獵，鄒族獵人協會不僅選出首位女性理事長，協會並授證8名女獵人。
狩獵在原住民族占重要地位，出於保護女性的考量，傳統上多由男性擔綱，但女獵人其實也一直低調地存在，鄒族獵人協會甚至出現首位女理事長浦珍珠。
去年在林保署嘉義分署輔導協助下，浦珍珠率協會成員與學者浦忠勇、方紅櫻，共同發行首本「鄒族獵場、踏查與敘事」書籍。書中記載20名獵人故事及實際踏查的13條獵徑，透過文字統整鄒族狩獵脈絡，找回祖先記憶及獵人與土地間的情感。
浦珍珠說，比她更厲害的女獵人大有人在，都是她學習的對象。目前鄒族獵人協會共授證8名女獵人，象徵女力崛起，但她們低調地說，「丈夫有獵人證就好，我們不用授證」。
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