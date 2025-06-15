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雲林縣簽約超商 代收斗六、虎尾部分路段停車費

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣虎尾鎮去年試辦路邊停車收費，因超商代收服務中斷，試辦期滿，相關公告及繳費亭雖尚未移除，但4月暫停收費。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮去年試辦路邊停車收費，因超商代收服務中斷，試辦期滿，相關公告及繳費亭雖尚未移除，但4月暫停收費。記者陳雅玲／攝影

雲林縣僅斗六市、虎尾鎮部分路段開辦路邊停車收費，斗六因廠商不堪虧損於去年底片面解約，虎尾則於今年4月試辦期滿，目前都暫停收費，引發民怨。縣府表示，本月已與4大超商簽約代收停車費並完成系統介接，斗六、虎尾鎮都將重啟路邊停車收費，實施日期另行公告。

斗六2023年率先開辦路邊停車收費，初期因無4大超商可代收，引發不小民怨，之後更換廠商與超商簽約納入代收服務，廠商則因不堪虧損，提前片面解約，虎尾鎮去年試辦路邊停車收費，則因超商代收服務由斗六協助，也告中斷。

目前各縣市多由地方政府與超商簽約代收停車費，雲縣府今年3月也由交通工務局跟4大超商簽約合作，局長汪令堯表示，超商代收停車費系統本月11日完成介接，未來停車繳費會更便利。

斗六路邊收費停車格逾1400格，不少民眾反映希望住家附近能增設，市公所正持續盤點，預計年底前增至3千格。斗六市長林聖爵表示，相關整備作業進行中，盼下月啟動收費。虎尾鎮長林嘉弘表示，為解決路邊違規停車亂象，會持續辦理路邊停車收費，現在超商已能代收，鎮公所也將重新上網招標，研議擴大收費範圍。

雲林 超商 虎尾鎮 斗六 停車費

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