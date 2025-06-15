其人其事／布農族邦卡兒‧海放南 首位原民國家公園副處長

玉山國家公園副處長邦卡兒‧海放南（漢名全鴻德），是南投縣信義鄉布農族人，也是台灣首位原住民出身的國家公園副處長。他表示，能在布農族的傳統領域工作，是榮幸也是責任，「希望自己成為政府與族人之間的橋梁」。

邦卡兒的生命歷程充滿韌性，父親在他7歲時過世，母親獨力撫養10名子女。他畢業於嘉義農專獸醫科，原想成為獸醫，在母親鼓勵下，1994年通過特考，進入玉山國家公園服務，深耕山林至今。從基層做起，他於2009年升任遊憩課長，後任秘書，3年前升任副處長，肩負更多政策與部落間的協調任務。

「30年來，我幾乎走遍整個園區，尤其是八通關古道。」他說，這條清代古道承載祖先翻越中央山脈的智慧與堅毅，「走在祖先足跡上，更能體會他們的生存哲學」。

布農族源於中央山脈，傳說中的七彩湖被視為原鄉，族人如今分布於南投、花蓮、高雄等地。他提到，過去因為漢化政策，家族被迫改姓為全、陳、趙等，「一家人卻被拆散，是歷史的諷刺」。2005年政府開放恢復族名，他便改回「邦卡兒‧海放南」，傳達「不論在哪裡，布農族都是一家人」的理念。

「狩獵對布農族來說，不只是生計，更是儀式與文化的一部分。」他提到，打獵過程中的禁忌（samu）如打噴嚏、途中遇見蛇鼠，是對自然的敬畏，也是人與自然和諧共處的智慧。

隨著山林開放，登山人潮日增，玉山山域事故頻傳。邦卡兒指出，玉管處已著手改善步道與山屋設施，並與登山協會合作，讓登山教育從國小扎根。

他表示，台灣的登山活動要進一步發展，或許可學習布農族「敬山」精神，發展屬於台灣的登山文化。