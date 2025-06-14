嘉義市新任智慧科技處長 黃敏惠宣布8年級生機要專員楊張建南升任

嘉義市政府智慧科技處長郭軒志，3月向市長黃敏惠請辭，回家鄉高雄市，智科處長出缺近3個月，黃敏惠上午出席市府員工運動會，宣布由8年級生的機要專員楊張建南升任。

黃敏惠致詞感謝智科處代理處長曾江評，代理期間認真努力；智科處轄管業務眾多，包含資訊、管考及青年事務，期待未來跨局處合作，推動市務向前。

新任智科處長楊張建南，1993年出生，阿里山鄉達邦鄒族人，畢業於世新大學口語傳播學系。就讀輔仁高中期間參與「夢想之鄒」，帶領居住阿里山國中小學生參與壯遊活動，接觸科技、探索學習，期盼透過學習體驗豐富孩子的視野。

楊張建南大學畢業返鄉，2018年進入市府服務，投身地方事務，歷經多項市政推動工作，累積豐富實務經驗。黃敏惠在市府員工運動會宣布，擔任智慧科技處處長。