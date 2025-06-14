嘉義市新任智慧科技處長 黃敏惠宣布8年級生機要專員楊張建南升任
嘉義市政府智慧科技處長郭軒志，3月向市長黃敏惠請辭，回家鄉高雄市，智科處長出缺近3個月，黃敏惠上午出席市府員工運動會，宣布由8年級生的機要專員楊張建南升任。
黃敏惠致詞感謝智科處代理處長曾江評，代理期間認真努力；智科處轄管業務眾多，包含資訊、管考及青年事務，期待未來跨局處合作，推動市務向前。
新任智科處長楊張建南，1993年出生，阿里山鄉達邦鄒族人，畢業於世新大學口語傳播學系。就讀輔仁高中期間參與「夢想之鄒」，帶領居住阿里山國中小學生參與壯遊活動，接觸科技、探索學習，期盼透過學習體驗豐富孩子的視野。
楊張建南大學畢業返鄉，2018年進入市府服務，投身地方事務，歷經多項市政推動工作，累積豐富實務經驗。黃敏惠在市府員工運動會宣布，擔任智慧科技處處長。
市府各機關員工康樂運動會，各單位員工參加踴躍，一早精神飽滿集結港坪運動公園體育館，為競賽活動暖身，充滿歡笑聲與活力。市長黃敏惠、副市長林瑞彥、秘書長陳永豐及多位議員參加，為員工加油打氣，祝福大家比賽獲佳績。
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