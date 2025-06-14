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歷史建築東門派出所轉型成嘉義文學館今揭幕 讓文學走進生活

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市百年歷史建築東門派出所，下午在市長黃敏惠帶貴賓見證下，命名「嘉義文學館：東門町1923」，開幕首展「文學東市場：這次，我們交易的是詩」。圖／嘉市府提供
嘉市百年歷史建築東門派出所，下午在市長黃敏惠帶貴賓見證下，命名「嘉義文學館：東門町1923」，開幕首展「文學東市場：這次，我們交易的是詩」。圖／嘉市府提供

嘉義市百年歷史建築東門派出所，下午在市長黃敏惠帶貴賓見證下，命名「嘉義文學館：東門町1923」，嘉市是擁有深厚文化底蘊城市，文學館開幕首展「文學東市場：這次，我們交易的是詩」，讓文學走進市場，也讓嘉義日常成為文學。

位於公明路與共和路口東門派出所，建於1923年，是嘉市現今僅存日治時代警察機關歷史建築，2010年依文資法登錄歷史建築，隨後完成修復。首檔展覽從緊臨嘉義人大廚房東市場地緣關係出發，邀請觀眾走入想像中的詩意市場，以詩句取代商品，字詞韻腳與節奏成為交易媒介。觀眾可在誠實商店以創作賦值「詩幣」，交換描寫嘉義飲食特色「詩籤」，體驗詩與詩等價交換。

展區文學作品「從產地到餐桌」飲食描寫，由作家與創意人朗讀詩句，讓觀眾透過耳機聽文字滋味。最後，觀眾將閱讀詩人洪崇德走訪東市場，為攤商量身打造詩作與故事，參與「頭家」帶領假日工作坊，深入市場人生與美味手藝。

黃敏惠說，文學是嘉義的根，從林臥雲、張李德和、賴雨若等前輩，到中生代渡也、林央敏及李弦，再到年輕一代鄭順聰、劉子新等人，嘉義文學從日治時期走到當代，以不同形式記錄、思索、書寫這塊土地身世與溫度，透過豐厚文學養分，在傳承與滋養中持續創新。「嘉義文學館成立，是城市文化發展重要時刻，它不只是1棟空間啟用，更是我們對嘉義文學長年累積回應與致敬。」

文化局長謝育哲表示，文學館承載歷史記憶，成為當下探索場域，是嘉市文學據點。首檔展覽「嘉義東市場」讓大家感受文學離大家不遙遠，可以對話交流。今年「嘉義建城321年」以「320+1」為策展概念，規畫城市博覽會系列主題活動與周邊策展，透過藝文串聯與市民共創，讓文化成為推動城市永續發展的核心力量。

策展人黃銘彰說，除文學館主展區，還有衛星展區文化局圖書館，精選多位與嘉義有淵源作家作品，節錄詩作、散文、小說等作品描述嘉義飲食，邀請觀眾用輕盈、趣味方式親近文學，製作學習單讓學生觀展認識嘉義文學。展期即日起到8月10，上午10時到下午6時，周一主展區休館，文學館在東區公明路236號，衛星展區在文化局圖書館1樓入口處。

嘉市百年歷史建築東門派出所，下午在市長黃敏惠帶貴賓見證下，命名「嘉義文學館：東門町1923」，開幕首展「文學東市場：這次，我們交易的是詩」。圖／嘉市府提供
嘉市百年歷史建築東門派出所，下午在市長黃敏惠帶貴賓見證下，命名「嘉義文學館：東門町1923」，開幕首展「文學東市場：這次，我們交易的是詩」。圖／嘉市府提供
嘉市百年歷史建築東門派出所，下午在市長黃敏惠帶貴賓見證下，命名「嘉義文學館：東門町1923」，開幕首展「文學東市場：這次，我們交易的是詩」。圖／嘉市府提供
嘉市百年歷史建築東門派出所，下午在市長黃敏惠帶貴賓見證下，命名「嘉義文學館：東門町1923」，開幕首展「文學東市場：這次，我們交易的是詩」。圖／嘉市府提供
嘉市百年歷史建築東門派出所，下午在市長黃敏惠帶貴賓見證下，命名「嘉義文學館：東門町1923」，開幕首展「文學東市場：這次，我們交易的是詩」。圖／嘉市府提供
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歷史建築 文學 嘉義

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