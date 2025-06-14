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台南左鎮堊地孕育黃金筍 翻轉在地新契機

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南左鎮堊地孕育黃金筍創造翻轉在地，今辦筍子節促銷。圖／區公所提供
台南左鎮堊地孕育黃金筍創造翻轉在地，今辦筍子節促銷。圖／區公所提供

台南左鎮區公所今天在左鎮老街舉辦「左鎮筍子節」產業活動。公所、農會、社區、常在文創空間及農民一同參與行銷在地特色作物「澄山筍」、文創產業，展現在地創生能量與人文底蘊。區公所表示，澄山筍不僅成功打響品牌知名度，也為左鎮農業與觀光注入新的活力與希望。

現在正是麻竹筍盛產季節，每年六至十月盛產期。這次公所結合地方舉辦一整天筍子節活動，現場有過五關送至少兩斤黃金筍，且可品嘗筍子飯、筍子粿、筍子粥、筍子包。老街還有新鮮竹筍販賣，體驗麻筍生長與食農教育。

左鎮化石館聞名，澄山麻竹筍卻鮮為人知。區長余基吉說，白堊土澄山地區出產的麻竹筍、當地人稱做澄山筍；然而產銷體系不健全與地理認知錯置，左鎮出產的優質麻竹筍長年來遭外縣市業者收購並貼牌銷售，消費者對其真實產地缺乏認識。這也使在地農民的努力與成果未能獲應有重視與肯定。

他說，左鎮老街的常在文創空間林昭慶老師將地方優質農產品包裝設計，推出黃金筍品牌來行銷。黃金筍生長在白堊土質的生成丘陵地土壤，該地不易耕作，卻具豐富礦物質、透氣佳，竹筍根系發展更好，筍質更細緻加上職人精準把握採收時間，讓每一隻筍子都達到「脆、嫩、甜」的三大黃金標準。

余基吉說，雖然連日陰雨不斷，「推廣左鎮澄山筍的用心感動上天」，今天不僅雨勢止歇，更是迎來豔陽高照好天氣，一掃昨天雨季陰霾，也象徵左鎮的竹筍產業將迎來嶄新的發展契機。立委、議員、市政府長官等到場支持，與民眾共同見證左鎮農特產品的亮眼成果。

台南左鎮堊地孕育黃金筍創造翻轉在地，今辦筍子節促銷。圖／區公所提供
台南左鎮堊地孕育黃金筍創造翻轉在地，今辦筍子節促銷。圖／區公所提供
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台南左鎮堊地孕育黃金筍創造翻轉在地，今辦筍子節促銷。圖／區公所提供
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黃金 老街 文創產業

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