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2025《走走春生活實驗節》 嘉義市盛大開幕

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

2025《走走春生活實驗節》12日在嘉義市大溪厝水環境教育園區盛大開箱，嘉義市長黃敏惠帶領大家穿梭充滿巧思的裝置藝術中，彷彿走進名著《小王子》中的異想世界。黃敏惠市長邀請大家把握6月14、15日的開幕表演活動，與即日起至6月22日展期，走訪大溪厝水環境教育園區，探訪本屆設計靈感來自《小王子》、以「散散心」為主題的第三屆《走走春生活實驗節》。

黃敏惠市長表示，嘉義市是一座擁有完善生活機能的現代化城市，但在大溪厝這裡仍保有鄉村的淳樸與熱情，以及豐沛的農業文化，城市與鄉村在此交織出創意，難能可貴。《走走春生活實驗節》正是市府推動農村創生與文化策展的成果展現，更是嘉義市在農業政策與食育推廣上的重要里程碑。來到大溪厝水環境教育園區，不僅可看到鄉村風光，也可見市府與社區共同攜手整治下，讓原先堆置雜物、髒亂的水環境，煥然一新成為教育場域的延伸。希望透過《走走春生活實驗節》這個全台少數以「農村、親子、文化節慶」為核心的跨域生活節，為場域增添藝術氣氛，並帶動地方觀光與人流，推動農村再生與文化共創。

建設處長田長沛表示，《走走春生活實驗節》是市府推動農村創生的重要實踐場域，透過在地農產、環保材料、藝術共創與親子教育等面向，讓市民在生活中感受永續理念，也讓農村成為連結文化與創意的開放平台。活動期間有規劃接駁車與導覽服務，鼓勵大家多利用大眾運輸交通工具，讓我們一起用行動支援環境友善、共創低碳生活節慶。

聚傳媒

黃敏惠 親子教育 嘉義

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