臺南老街上最動人的職人精神 百年傳承「泉利打鐵店」

照片取自臺南市政府

臺南市長黃偉哲表示，昔日有「南瀛第一老街」之稱的鹽水橋南老街，是大臺南地區最早發展的商業街之一，位於街上超過百年歷史的「泉利打鐵店」，仍堅持祖傳技藝手工打造，所產製的刀具、農具深受地方居民喜愛，而生火打鐵的景象也成為老街上最引人駐足的人文風景。

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，泉利打鐵店的祖先自泉州來臺，靠打製各式刀具與鋤頭、掘子、耙子等農具為業，以絕佳的技術與誠信經營奠定良好口碑，並堅持技藝代代單傳，避免造成族內紛爭以確保家業永固。目前接手的第六代李信賢自祖父李清河與父親李一男傳承習藝，自國中起開始學打鐵，從基礎敲敲打打，每一鎚落下印子都得平整的基本功，循序漸進到能打製各式刀具與鐵器。期間曾因父親如鐵般固執的性格與求好心切高壓責備而一度父子不合，在經歷猶如打鐵磨刀般鍛錘推磨，慢慢的才將彼此個性上的稜角磨平，也練就出他一身的本領。

觀旅局表示，泉利打鐵店嚴守古法手工鑄鐵，從選材、鍛鐵、撞錘、切割、打鐵、淬火、裝柄到拋光，多道工序缺一不可。李信賢自豪地說，泉利的刀具十分講究「𫝏鋼」（gàn-kǹg，淬火之意）以及磨刀工法，淬火目的是提高刀刃的硬度與強度，攸關一把刀的持久性，而磨刀的工法則決定著刀子好不好切。手工刀具的製作極為耗時費工，儘管價格高於市場售價，但自家的產品除了有數代相傳的技法與經驗，更蘊藏著功夫與細節，東西好不好用，從客人的評價與主動上門就是答案，很多顧客一買就是多年甚至好幾代，還因此結成好友。

聚傳媒