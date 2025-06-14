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一瓶沙拉油都發不出！雲林家扶助學告急 民團辦園遊會相助

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為響應公益，驛起響愛社區關懷協會連續12年舉辦公益園遊會，今在虎尾安慶國小舉辦，有60個公益攤位響應，得知家扶中心助學困境，義賣結餘將捐給雲林家扶中心助學及若瑟醫院長期照顧基金。記者陳雅玲／攝影
為響應公益，驛起響愛社區關懷協會連續12年舉辦公益園遊會，今在虎尾安慶國小舉辦，有60個公益攤位響應，得知家扶中心助學困境，義賣結餘將捐給雲林家扶中心助學及若瑟醫院長期照顧基金。記者陳雅玲／攝影

受川普關稅戰、通膨等因素影響，雲林家扶中心不僅捐款大減，就連物資也告急，連一瓶沙拉油都發不出，獎助學金、學習資源補助恐受影響，得知家扶困境，驛起響愛社區關懷協會今日在虎尾安慶國小舉辦公益園遊會，所得盈餘將捐給家扶及若瑟基金會。

雲林家扶中心服務2千名弱勢兒少，每年提供學習補助、獎助學金約4千萬元，去年受通膨、景氣衝擊，捐款減少近千萬元，今年再次告急，一至五月捐款也較往年同期短缺200萬元，物資捐贈減少近半，往年通常會有白米、沙拉油、罐頭、泡麵等庫存物資，但目前僅有少量白米。

「老師，除了白米，有沒有沙拉油還是泡麵？」雲林家扶中心督導歐厚成表示，不少受扶家庭平日三餐仰賴物資捐贈，今年物資僅有少量白米發放，許多家庭多次詢問都落空，中心也是第一次遇到連一瓶沙拉油都發不出的窘境。

歐厚成坦言，從去年開始，受通膨、股市波動及企業營收下滑影響，捐款減少的情況愈來愈明顯，主因是企業捐款不穩定，以及部分長期捐款者暫停或縮減捐款額度，今年美國關稅影響程度不明，企業捐款更是明顯下滑。

家扶中心主任廖志文表示，家扶中心每學期發放高中職、大專生助學金，這學期因捐款減少，3月發放助學金時仍短缺72萬元，直到五月才補足，但緊接著又要發放下學期助學金，考量捐款減少，不排除減少補助名額，「再苦不能苦孩子」，會盡力募款，將影響降至最低。

為響應公益，驛起響愛社區關懷協會連續12年舉辦公益園遊會，今在虎尾安慶國小舉辦，有60個公益攤位響應，得知家扶中心助學困境，協會理事長吳麗春表示，義賣結餘將捐給雲林家扶中心助學及若瑟醫院長期照顧基金。

為響應公益，驛起響愛社區關懷協會連續12年舉辦公益園遊會，今在虎尾安慶國小舉辦，有60個公益攤位響應，得知家扶中心助學困境，義賣結餘將捐給雲林家扶中心助學及若瑟醫院長期照顧基金。記者陳雅玲／攝影
為響應公益，驛起響愛社區關懷協會連續12年舉辦公益園遊會，今在虎尾安慶國小舉辦，有60個公益攤位響應，得知家扶中心助學困境，義賣結餘將捐給雲林家扶中心助學及若瑟醫院長期照顧基金。記者陳雅玲／攝影
為響應公益，驛起響愛社區關懷協會連續12年舉辦公益園遊會，今在虎尾安慶國小舉辦，有60個公益攤位響應，得知家扶中心助學困境，義賣結餘將捐給雲林家扶中心助學及若瑟醫院長期照顧基金。記者陳雅玲／攝影
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為響應公益，驛起響愛社區關懷協會連續12年舉辦公益園遊會，今在虎尾安慶國小舉辦，有60個公益攤位響應，得知家扶中心助學困境，義賣結餘將捐給雲林家扶中心助學及若瑟醫院長期照顧基金。記者陳雅玲／攝影
為響應公益，驛起響愛社區關懷協會連續12年舉辦公益園遊會，今在虎尾安慶國小舉辦，有60個公益攤位響應，得知家扶中心助學困境，義賣結餘將捐給雲林家扶中心助學及若瑟醫院長期照顧基金。記者陳雅玲／攝影
為響應公益，驛起響愛社區關懷協會連續12年舉辦公益園遊會，今在虎尾安慶國小舉辦，有60個公益攤位響應，得知家扶中心助學困境，義賣結餘將捐給雲林家扶中心助學及若瑟醫院長期照顧基金。記者陳雅玲／攝影
為響應公益，驛起響愛社區關懷協會連續12年舉辦公益園遊會，今在虎尾安慶國小舉辦，有60個公益攤位響應，得知家扶中心助學困境，義賣結餘將捐給雲林家扶中心助學及若瑟醫院長期照顧基金。記者陳雅玲／攝影
為響應公益，驛起響愛社區關懷協會連續12年舉辦公益園遊會，今在虎尾安慶國小舉辦，有60個公益攤位響應。記者陳雅玲／攝影
為響應公益，驛起響愛社區關懷協會連續12年舉辦公益園遊會，今在虎尾安慶國小舉辦，有60個公益攤位響應。記者陳雅玲／攝影

捐款 家扶中心 公益

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