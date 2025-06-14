卓榮泰視察嘉義防汛整備 將打造疏洪道路防止水漫村莊

嘉義縣東石鄉、布袋鎮等沿海地區因地勢低窪且地層下陷嚴重，長年為淹水風險熱區，颱風汛期將至，行政院長卓榮泰今到白水湖第1滯洪池抽水站視察防汛整備作業，將以系統性治水解決根本問題，並打造疏洪道路作為第2道防線，盼從源頭解決淹水問題。

縣長翁章梁說，面對日益嚴峻的極端氣候，嘉義沿海低窪地區要防範水災，治水工作不能中斷，在前瞻計畫第5期經費尚未通過立法院審查時，為避免影響治水工程進度，縣府先行代墊7134萬元，經費銜接至關重要，確保各項治理工程能夠如期推展。

卓榮泰說，前瞻第5期昨天剛過，但嘉義縣已經先做，有錢再來補，沒錢就咬緊牙關，翁章梁是用心、有魄力的縣長，回想當年823淹水情景，時任行政院長賴清德涉水進村，體會淹水痛苦，從8年800億元治水預算，再到前瞻建設經費，現在已經有一些問題能解決。

卓榮泰指出，前瞻基礎建設預算投入許多治水經費，白水湖、掌潭村就投入2.27億元，建置滯洪池、抽水站及抽水機等設備。大部分問題解決後，還有一些遺留問題，因此提出系統性治水，盼從源頭解決根本問題，今年再增系統性治水159億元，共達559億元預算。

卓榮泰說，翁章梁向他反應大水還是會淹過堤岸，現在除了強化堤岸之外，也在河道溢堤後打造第2道防線，在河道旁加設疏洪道路，將水留在疏洪道路，避免溢堤後就流入村莊，第2道防線是系統性治水中很好的措施，未來要達到新治水、新供水、降漏水目標。