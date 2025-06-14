快訊

國道撞賓利 闖禍駕駛跳車「狂奔橫越3車道」翻護欄逃跑

印航空難唯一倖存旅客憶當時：自己解開安全帶「難想像從火球走出去」

步伐加快！ 陳奕爆雙喜臨門後悄辦婚宴 紀曦晨高訂婚紗曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

斗六、虎尾路邊停車超商收費卡關 縣府統一簽約將重啟收費

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮去年試辦路邊停車收費，因超商代收服務中斷，且試辦期滿，相關公告及繳費亭雖尚未移除，但今年四月已暫停收費。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮去年試辦路邊停車收費，因超商代收服務中斷，且試辦期滿，相關公告及繳費亭雖尚未移除，但今年四月已暫停收費。記者陳雅玲／攝影

雲林縣僅斗六市、虎尾鎮開辦部分路段路邊停車收費，斗六因廠商不堪虧損去年底片面解約，虎尾則於今年四月試辦期滿，且因無納入四大超商繳費，引發民怨，目前皆暫停收費，縣府本月已與四大超商簽訂代收停車費合約，並完成系統介接，斗六、虎尾鎮都將重啟路邊停車收費，實施日期將另行公告。

斗六市2023年率全縣之先開辦路邊停車收費，初期因無四大超商繳費方式，引發民怨，後更換廠商與超商簽約納入代收繳費方式，但去年底廠商不堪虧損，提前片面解約，虎尾鎮則於去年開始試辦路邊停車收費，因超商代收服務是由斗六協助，也因而中斷，今年四月試辦期滿就不再收費，目前兩地路邊停車皆暫停收費。

因各縣市都是由地方政府統一與四大超商簽約代收路邊停車手續費，為避免斗六、虎尾路邊停車收費因無超商代收持續卡關，雲林縣府今年三月已由交通工務局跟四大超商簽訂代收停車費合約，局長汪令堯表示，超商代收停車費系統已於6月11日完成介接，未來停車繳費將更為便利，各鄉鎮市隨時可以啟動停車收費。

斗六市現有路邊停車收費約1400多格，因部分路段尚未收費遭占用，且有民眾反映希望在住家附近增設停車格，市公所持續盤點新增收費停車格，預計年底前增加至3千格。

至於何時重啟路邊停車收費，斗六市長林聖爵表示，相關整備作業進行中，目標希望能趕在7月啟動收費，屆時將以人工開單，確切開始收費日期會另行公告。

虎尾鎮長林嘉弘表示，為解決虎尾路邊違規停車亂象，「路邊停車收費會持續辦理」，既然縣府已協助與超商簽約，解決代收問題，鎮公所將重新上網招標，並研議擴大收費範圍，屆時將會公告收費日期及路段。

雲林縣虎尾鎮去年試辦路邊停車收費，因超商代收服務中斷，且試辦期滿，相關公告及繳費亭雖尚未移除，但今年四月已暫停收費。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮去年試辦路邊停車收費，因超商代收服務中斷，且試辦期滿，相關公告及繳費亭雖尚未移除，但今年四月已暫停收費。記者陳雅玲／攝影
斗六市2023年率全縣之先開辦路邊停車收費，但去年底廠商不堪虧損，提前片面解約，目前暫停收費中。記者陳雅玲／攝影
斗六市2023年率全縣之先開辦路邊停車收費，但去年底廠商不堪虧損，提前片面解約，目前暫停收費中。記者陳雅玲／攝影

超商 虎尾鎮 斗六

延伸閱讀

雲林虎尾推動殯葬場域廢棄物分類 預防環境污染

虎尾高地公園親水園區開幕 暑假前民眾搶先體驗

雲林斗六西市場改善工程最快7月動工 將畫設6公尺淨空範圍

大學校門多了一隻「阿嬤養的壁虎」 網一眼認出是虎科大

相關新聞

卓榮泰視察嘉義防汛整備 將打造疏洪道路防止水漫村莊

嘉義縣東石鄉、布袋鎮等沿海地區因地勢低窪且地層下陷嚴重，長年為淹水風險熱區，颱風汛期將至，行政院長卓榮泰今到白水湖第1滯...

斗六、虎尾路邊停車超商收費卡關 縣府統一簽約將重啟收費

雲林縣僅斗六市、虎尾鎮開辦部分路段路邊停車收費，斗六因廠商不堪虧損去年底片面解約，虎尾則於今年四月試辦期滿，且因無納入四...

南台灣最大誠品生活台南開幕 多家百貨商場將陸續營運

佔地6000坪的「誠品生活台南」今天上午剪綵營運，另有台南西市場、新光三越台南小北門店、原大億麗緻飯店改為「台南福泰大飯...

台南永康就業中心徵才釋近2千職缺 工程師最高月薪10萬

勞動部雲嘉南分署永康就業中心今在台南大學附中舉辦徵才，釋出近2千個工作機會，7成職缺月薪3萬2以上，研發工程師上看10萬...

視察曾文溪排水整治最後一哩路 卓榮泰：比照三爺溪拚完工

南科帶動下，台南市安南區發展迅速，但當地長期為易淹水地區，逢雨即災。行政院長卓榮泰今天上午在市長黃偉哲陪同下，視察曾文溪...

半個月接連2波大雨 仁義潭、蘭潭水庫進帳豐水位回升

嘉義縣市民生及工業用水庫仁義潭、蘭潭，年初至今降雨少，水庫水位直直落，2座水庫蓄水率剩不到4成，6日及昨天接連2波及時大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。