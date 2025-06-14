斗六、虎尾路邊停車超商收費卡關 縣府統一簽約將重啟收費

雲林縣僅斗六市、虎尾鎮開辦部分路段路邊停車收費，斗六因廠商不堪虧損去年底片面解約，虎尾則於今年四月試辦期滿，且因無納入四大超商繳費，引發民怨，目前皆暫停收費，縣府本月已與四大超商簽訂代收停車費合約，並完成系統介接，斗六、虎尾鎮都將重啟路邊停車收費，實施日期將另行公告。

斗六市2023年率全縣之先開辦路邊停車收費，初期因無四大超商繳費方式，引發民怨，後更換廠商與超商簽約納入代收繳費方式，但去年底廠商不堪虧損，提前片面解約，虎尾鎮則於去年開始試辦路邊停車收費，因超商代收服務是由斗六協助，也因而中斷，今年四月試辦期滿就不再收費，目前兩地路邊停車皆暫停收費。

因各縣市都是由地方政府統一與四大超商簽約代收路邊停車手續費，為避免斗六、虎尾路邊停車收費因無超商代收持續卡關，雲林縣府今年三月已由交通工務局跟四大超商簽訂代收停車費合約，局長汪令堯表示，超商代收停車費系統已於6月11日完成介接，未來停車繳費將更為便利，各鄉鎮市隨時可以啟動停車收費。

斗六市現有路邊停車收費約1400多格，因部分路段尚未收費遭占用，且有民眾反映希望在住家附近增設停車格，市公所持續盤點新增收費停車格，預計年底前增加至3千格。

至於何時重啟路邊停車收費，斗六市長林聖爵表示，相關整備作業進行中，目標希望能趕在7月啟動收費，屆時將以人工開單，確切開始收費日期會另行公告。