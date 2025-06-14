南台灣最大誠品生活台南開幕 多家百貨商場將陸續營運

佔地6000坪的「誠品生活台南」今天上午剪綵營運，另有台南西市場、新光三越台南小北門店、原大億麗緻飯店改為「台南福泰大飯店」預計暑假開幕，還有東區原德安百貨已找到新經營業者正在裝修中，高鐵站旁的三井Outlet二期預計年底營運。

台南市經發局表示，市府與財政部國有財產署合作開發南區鹽埕段商業區土地，「碳佐麻里新興店」去年12月7日已開幕，「誠品生活台南」亦順利如期開幕，商場主打全客層，目前已引進93家廠商進駐，一至二樓為生活百貨，三至四樓則設有誠品書局。預計未來可創造500個就業機會，未來也將成為台南觀光與休閒新地標，。

新商場不僅吸引台南在地消費者及外縣市旅客，更有望讓國際觀光客在探索台南文化觀光景點時，端午節連假試營運6天吸引18萬人次造訪，有近4成是跨縣市前來體驗，這座南台灣最大的誠品全新據點，預期每年可吸引高達400萬人次造訪，成為台南文化與商業的新亮點。

經發局說，「誠品生活台南」由建築師羅耕甫操刀設計，獲「TAC世界設計大獎商業概念獎」首獎。10米挑高的雙層書店氣勢恢弘，藏書量為南台灣之最，其中「誠品繪本公寓」更是全南部規模最大的兒童館，集結歐美與日本重量級繪本作家的作品，打造出台南前所未有的文化生活體驗。

市長黃偉哲表示，台南擁有優良的投資環境與完善的生活機能，近年招商成果豐碩，吸引眾多半導體及AI科技國際大廠進駐。本案為本市重要投資計畫之一，市府透過定期主持的投資會報，在合法範圍內積極協助業者如期如質完成進駐。

另東區地標之一的原德安百貨舊址，歷經多年閒置後，終於迎來活化契機，位於東區中華東路三段，由台糖公司投資興建，共計地上14層、地下5層，因緊鄰台南文化中心、巴克禮公園，且周邊住宅林立，盛極一時。

府經發局指出，該地已由台糖公司完成招商，現階段由投資廠商正進行內部整修，未來將規劃為旅館、商辦及商場空間，至於開幕時程，本來傳聞7月開幕，但實際時程將由開發單位適時對外公布。市議員蔡筱薇呼籲市府相關單位持續監督投資開發情況，確保如期完成，帶動東區整體發展。