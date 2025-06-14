快訊

女學霸遭控科展作品涉抄襲！台大：不影響錄取資格

苗栗行人擅闖軌道！台鐵新自強號延誤近1小時

撿到「短腿無尾貓」帶回家收編！細看卻發現悲傷身世 現況曝光網淚崩

南台灣最大誠品生活台南開幕 多家百貨商場將陸續營運

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
誠品生活台南旗艦店今天開幕，試營運6天已吸引18萬人次造。圖／台南市經發局提供
誠品生活台南旗艦店今天開幕，試營運6天已吸引18萬人次造。圖／台南市經發局提供

佔地6000坪的「誠品生活台南」今天上午剪綵營運，另有台南西市場、新光三越台南小北門店、原大億麗緻飯店改為「台南福泰大飯店」預計暑假開幕，還有東區原德安百貨已找到新經營業者正在裝修中，高鐵站旁的三井Outlet二期預計年底營運。

台南市經發局表示，市府與財政部國有財產署合作開發南區鹽埕段商業區土地，「碳佐麻里新興店」去年12月7日已開幕，「誠品生活台南」亦順利如期開幕，商場主打全客層，目前已引進93家廠商進駐，一至二樓為生活百貨，三至四樓則設有誠品書局。預計未來可創造500個就業機會，未來也將成為台南觀光與休閒新地標，。

新商場不僅吸引台南在地消費者及外縣市旅客，更有望讓國際觀光客在探索台南文化觀光景點時，端午節連假試營運6天吸引18萬人次造訪，有近4成是跨縣市前來體驗，這座南台灣最大的誠品全新據點，預期每年可吸引高達400萬人次造訪，成為台南文化與商業的新亮點。

經發局說，「誠品生活台南」由建築師羅耕甫操刀設計，獲「TAC世界設計大獎商業概念獎」首獎。10米挑高的雙層書店氣勢恢弘，藏書量為南台灣之最，其中「誠品繪本公寓」更是全南部規模最大的兒童館，集結歐美與日本重量級繪本作家的作品，打造出台南前所未有的文化生活體驗。

市長黃偉哲表示，台南擁有優良的投資環境與完善的生活機能，近年招商成果豐碩，吸引眾多半導體及AI科技國際大廠進駐。本案為本市重要投資計畫之一，市府透過定期主持的投資會報，在合法範圍內積極協助業者如期如質完成進駐。

另東區地標之一的原德安百貨舊址，歷經多年閒置後，終於迎來活化契機，位於東區中華東路三段，由台糖公司投資興建，共計地上14層、地下5層，因緊鄰台南文化中心、巴克禮公園，且周邊住宅林立，盛極一時。

府經發局指出，該地已由台糖公司完成招商，現階段由投資廠商正進行內部整修，未來將規劃為旅館、商辦及商場空間，至於開幕時程，本來傳聞7月開幕，但實際時程將由開發單位適時對外公布。市議員蔡筱薇呼籲市府相關單位持續監督投資開發情況，確保如期完成，帶動東區整體發展。

西市場、新光三越台南小北門店、台南福泰大飯店，甚至原德安百貨，由於這些商場百貨級飯店所在地，本身就屬於蛋黃區，誠品生活台南位在南區，地點較邊陲，多國宅社區，但隨知名餐飲、商場百貨進駐，已提高關注度。

台南東區地標之一的原德安百貨舊址，歷經多年閒置後，終於迎來活化契機。圖／台南市議員蔡筱薇提供
台南東區地標之一的原德安百貨舊址，歷經多年閒置後，終於迎來活化契機。圖／台南市議員蔡筱薇提供

誠品 百貨 台南

延伸閱讀

南台灣最大誠品旗艦店開幕 台南市府公布疏導人潮路線

南台灣強降雨持續 粉專：今晚水氣趨緩、不會立即停

雨勢非常猛烈 南台灣紫爆「像颱風天」 粉專：白天降雨高峰入夜才趨緩

高雄七賢大樓火警 經發局已先出421萬汰換消防設備

相關新聞

南台灣最大誠品生活台南開幕 多家百貨商場將陸續營運

佔地6000坪的「誠品生活台南」今天上午剪綵營運，另有台南西市場、新光三越台南小北門店、原大億麗緻飯店改為「台南福泰大飯...

台南永康就業中心徵才釋近2千職缺 工程師最高月薪10萬

勞動部雲嘉南分署永康就業中心今在台南大學附中舉辦徵才，釋出近2千個工作機會，7成職缺月薪3萬2以上，研發工程師上看10萬...

視察曾文溪排水整治最後一哩路 卓榮泰：比照三爺溪拚完工

南科帶動下，台南市安南區發展迅速，但當地長期為易淹水地區，逢雨即災。行政院長卓榮泰今天上午在市長黃偉哲陪同下，視察曾文溪...

半個月接連2波大雨 仁義潭、蘭潭水庫進帳豐水位回升

嘉義縣市民生及工業用水庫仁義潭、蘭潭，年初至今降雨少，水庫水位直直落，2座水庫蓄水率剩不到4成，6日及昨天接連2波及時大...

防倒樹傷人意外 嘉市府編3年預算防治褐根病

台中市逢甲大學昨天下午榕樹倒塌造成4名學生受傷，其中1名男研究生傷重搶救不治；樹倒突顯樹木維護管理重要。嘉市府分3年編列...

阿里山鄒族女獵人增加 協會首位女理事長獲選保育有功人士

嘉義縣阿里山鄉鄒族傳統男女分工，男主外領域征戰、狩獵，女主內農作、養家畜等，男女各司其職，隨著時代變遷，族人生活方式改變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。