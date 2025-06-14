快訊

女學霸遭控科展作品涉抄襲！台大：不影響錄取資格

苗栗行人擅闖軌道！台鐵新自強號延誤近1小時

撿到「短腿無尾貓」帶回家收編！細看卻發現悲傷身世 現況曝光網淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

台南永康就業中心徵才釋近2千職缺 工程師最高月薪10萬

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康就業中心徵才釋近2千職缺，工程師最高月薪10萬。圖／主辦單位提供
台南永康就業中心徵才釋近2千職缺，工程師最高月薪10萬。圖／主辦單位提供

勞動部雲嘉南分署永康就業中心今在台南大學附中舉辦徵才，釋出近2千個工作機會，7成職缺月薪3萬2以上，研發工程師上看10萬，在台南算高薪，不少民眾到場求職。

此次徵才集結產業科技、製造、餐飲、服務及零售業等34家企業廠商包括錸恩帕斯、統一實業、志鋼金屬、艾爾斯半導體、台灣穗高科技、宏遠興業、南光化學、巨高興業、前瞻能源、光泉牧場、王品餐飲、85度C、台灣屈臣氏、台灣麥當勞、統一超商與全家便利商店等設攤徵才。

台灣矽科宏晟科技開出最高月薪10萬元招募研發工程師，宏陽工程顧問公司司機也有6萬，易昇鋼鐵與府城汽車客運徵求維修員與駕駛薪水5萬5，緯穎智造品保人員最高薪5萬元。

現場還設置「畢業青年專區」，提供履歷健檢、模擬面試、心理測驗與職涯諮詢等一對一服務，吸引青年朋友運用，也有「二度就業婦女專區」及「親子專區」，安排專人提供托育照護與陪伴服務，讓帶小孩的媽媽們安心面試。

永康就業中心主任李奇玫表示，活動不僅提供豐富多元職缺，更重視不同對象的就業支持與家庭友善措施，期盼求職者都能「找得到方向、做得到工作」。勞動部也推出多項就業補助，包括學習津貼、職訓課程、獎勵金與最高200萬元微型創業貸款等，鼓勵民眾勇敢邁向職涯新起點。

台南永康就業中心徵才釋近2千職缺工程師最高月薪10萬圖／主辦單位提供
台南永康就業中心徵才釋近2千職缺工程師最高月薪10萬圖／主辦單位提供
台南永康就業中心徵才釋近2千職缺工程師最高月薪10萬圖／主辦單位提供
台南永康就業中心徵才釋近2千職缺工程師最高月薪10萬圖／主辦單位提供
台南永康就業中心徵才釋近2千職缺工程師最高月薪10萬圖／主辦單位提供
台南永康就業中心徵才釋近2千職缺工程師最高月薪10萬圖／主辦單位提供

面試 職缺 工程師 台南 勞動部

延伸閱讀

影／台南永康中年持刀男遭警槍擊 險死過程畫面曝光

台南永康賣場揮武士刀！男遭警槍擊命危 警：槍枝意外走火

台南永康夜市攤突起火 1男1女閃避不及手腳燒傷

朴子就業中心畢業季5場徵才 職缺近半不限學經歷

相關新聞

斗六、虎尾路邊停車超商收費卡關 縣府統一簽約將重啟收費

雲林縣僅斗六市、虎尾鎮開辦部分路段路邊停車收費，斗六因廠商不堪虧損去年底片面解約，虎尾則於今年四月試辦期滿，且因無納入四...

南台灣最大誠品生活台南開幕 多家百貨商場將陸續營運

佔地6000坪的「誠品生活台南」今天上午剪綵營運，另有台南西市場、新光三越台南小北門店、原大億麗緻飯店改為「台南福泰大飯...

台南永康就業中心徵才釋近2千職缺 工程師最高月薪10萬

勞動部雲嘉南分署永康就業中心今在台南大學附中舉辦徵才，釋出近2千個工作機會，7成職缺月薪3萬2以上，研發工程師上看10萬...

視察曾文溪排水整治最後一哩路 卓榮泰：比照三爺溪拚完工

南科帶動下，台南市安南區發展迅速，但當地長期為易淹水地區，逢雨即災。行政院長卓榮泰今天上午在市長黃偉哲陪同下，視察曾文溪...

半個月接連2波大雨 仁義潭、蘭潭水庫進帳豐水位回升

嘉義縣市民生及工業用水庫仁義潭、蘭潭，年初至今降雨少，水庫水位直直落，2座水庫蓄水率剩不到4成，6日及昨天接連2波及時大...

防倒樹傷人意外 嘉市府編3年預算防治褐根病

台中市逢甲大學昨天下午榕樹倒塌造成4名學生受傷，其中1名男研究生傷重搶救不治；樹倒突顯樹木維護管理重要。嘉市府分3年編列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。