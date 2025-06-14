台南永康就業中心徵才釋近2千職缺 工程師最高月薪10萬

勞動部雲嘉南分署永康就業中心今在台南大學附中舉辦徵才，釋出近2千個工作機會，7成職缺月薪3萬2以上，研發工程師上看10萬，在台南算高薪，不少民眾到場求職。

此次徵才集結產業科技、製造、餐飲、服務及零售業等34家企業廠商包括錸恩帕斯、統一實業、志鋼金屬、艾爾斯半導體、台灣穗高科技、宏遠興業、南光化學、巨高興業、前瞻能源、光泉牧場、王品餐飲、85度C、台灣屈臣氏、台灣麥當勞、統一超商與全家便利商店等設攤徵才。

台灣矽科宏晟科技開出最高月薪10萬元招募研發工程師，宏陽工程顧問公司司機也有6萬，易昇鋼鐵與府城汽車客運徵求維修員與駕駛薪水5萬5，緯穎智造品保人員最高薪5萬元。

現場還設置「畢業青年專區」，提供履歷健檢、模擬面試、心理測驗與職涯諮詢等一對一服務，吸引青年朋友運用，也有「二度就業婦女專區」及「親子專區」，安排專人提供托育照護與陪伴服務，讓帶小孩的媽媽們安心面試。