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台南永康就業中心徵才釋近2千職缺 工程師最高月薪10萬
勞動部雲嘉南分署永康就業中心今在台南大學附中舉辦徵才，釋出近2千個工作機會，7成職缺月薪3萬2以上，研發工程師上看10萬，在台南算高薪，不少民眾到場求職。
此次徵才集結產業科技、製造、餐飲、服務及零售業等34家企業廠商包括錸恩帕斯、統一實業、志鋼金屬、艾爾斯半導體、台灣穗高科技、宏遠興業、南光化學、巨高興業、前瞻能源、光泉牧場、王品餐飲、85度C、台灣屈臣氏、台灣麥當勞、統一超商與全家便利商店等設攤徵才。
台灣矽科宏晟科技開出最高月薪10萬元招募研發工程師，宏陽工程顧問公司司機也有6萬，易昇鋼鐵與府城汽車客運徵求維修員與駕駛薪水5萬5，緯穎智造品保人員最高薪5萬元。
現場還設置「畢業青年專區」，提供履歷健檢、模擬面試、心理測驗與職涯諮詢等一對一服務，吸引青年朋友運用，也有「二度就業婦女專區」及「親子專區」，安排專人提供托育照護與陪伴服務，讓帶小孩的媽媽們安心面試。
永康就業中心主任李奇玫表示，活動不僅提供豐富多元職缺，更重視不同對象的就業支持與家庭友善措施，期盼求職者都能「找得到方向、做得到工作」。勞動部也推出多項就業補助，包括學習津貼、職訓課程、獎勵金與最高200萬元微型創業貸款等，鼓勵民眾勇敢邁向職涯新起點。
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