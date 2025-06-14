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視察曾文溪排水整治最後一哩路 卓榮泰：比照三爺溪拚完工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
行政院長卓榮泰（左）上午由台南市長黃偉哲陪同視察曾文溪排水治理工程，立委林俊憲（右）與陳亭妃（右二）也出席關心。記者吳淑玲／攝影
行政院長卓榮泰（左）上午由台南市長黃偉哲陪同視察曾文溪排水治理工程，立委林俊憲（右）與陳亭妃（右二）也出席關心。記者吳淑玲／攝影

南科帶動下，台南市安南區發展迅速，但當地長期為易淹水地區，逢雨即災。行政院長卓榮泰今天上午在市長黃偉哲陪同下，視察曾文溪排水治理工程「最後一哩路」，強調這是最重要的關鍵，將以三爺溪治理模式，全力完工，確保民眾安全。

曾文溪治理計畫上游7公里已投入58.1億元，尚餘2.2公里、總經費12.5億元的工程仍在施作，其中「十二佃疏洪箱涵工程」如小型員山子分洪，能有效分散水流，降低主幹河道壓力。卓榮泰表示，將參考三爺溪治理模式，全力推進最後一哩路，避免過去「哪裡淹就補哪裡」的零碎作法，轉向整體規劃、前端治理。

卓榮泰指出，昨日南部普降豪雨，屏東部分地區1小時雨量近90毫米，全天累積雨量更超過300毫米，台南、高雄、中部多地也雨勢猛烈。雖他人在北部主持例行會議，無法即時南下，但相關資訊即時送達掌握。台南雖出現積水，但退水迅速，顯示防洪工程已展現成效。

「不敢誇口能徹底解決水患，但會努力讓災害影響降到最低。」卓榮泰說，治水目標是「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」，以此次大雨為例，七股區三股農會一度積水11公分，短時間內即消退，即為系統治理成果的體現。

卓榮泰也指出，今年治水預算提升至551億元，較去年增加159億元，延續8年800億與前瞻基礎建設成果。他強調，若只差最後一段工程未完成，將是最大遺憾，中央會持續與地方攜手合作，打造完整治水體系。

他進一步提出三大治理策略，一是「涇流分擔」，將洪水導向對民眾影響最小區域；二是「出流管制」，確保每條水道具備暢通出口；三是「在地滯洪」，於社區建構有效滯洪池與防洪設施，減緩淹水風險。

市長黃偉哲指出，台南是全台淹水風險最高城市之一，昨日安南區總雨量高達180毫米，依過往經驗極易成災，然此次未見嚴重淹水，積水也迅速退去，顯示中央與地方共同投入的排水設施確實發揮效果。

水利局也說明，目前多項區域性治理工程尚待推進，包括雨水下水道建設、抽水站新建與汰舊換新、區域排水整治、沙崙生科園區汙水系統與再生水處理、以及岡山排水整治等，初估所需經費高達150.775億元，盼中央持續支持，共同完善治水網絡。

行政院長卓榮泰（前）上午視察曾文溪排水治理工程最後一哩路的「十二佃」疏洪箱涵入口，還踩高往外探頭看箱涵水流情況。記者吳淑玲／攝影
行政院長卓榮泰（前）上午視察曾文溪排水治理工程最後一哩路的「十二佃」疏洪箱涵入口，還踩高往外探頭看箱涵水流情況。記者吳淑玲／攝影
水利署以系統性整治台南市曾文溪排水工程，進入最後2.2公里的關鍵階段，有如小型的員山子分洪。記者吳淑玲／攝影
水利署以系統性整治台南市曾文溪排水工程，進入最後2.2公里的關鍵階段，有如小型的員山子分洪。記者吳淑玲／攝影
行政院長卓榮泰（左三）上午由台南市長黃偉哲（左四）陪同視察曾文溪排水治理工程，立委林俊憲（右二）與陳亭妃（右三）也出席關心。記者吳淑玲／攝影
行政院長卓榮泰（左三）上午由台南市長黃偉哲（左四）陪同視察曾文溪排水治理工程，立委林俊憲（右二）與陳亭妃（右三）也出席關心。記者吳淑玲／攝影
水利署以系統性整治台南市曾文溪排水工程，進入最後2.2公里的關鍵階段，有如小型的員山子分洪。記者吳淑玲／攝影
水利署以系統性整治台南市曾文溪排水工程，進入最後2.2公里的關鍵階段，有如小型的員山子分洪。記者吳淑玲／攝影
行政院長卓榮泰（右三）上午由台南市長黃偉哲陪同視察曾文溪排水治理工程，並聽取水利署長林元鵬簡報。記者吳淑玲／攝影
行政院長卓榮泰（右三）上午由台南市長黃偉哲陪同視察曾文溪排水治理工程，並聽取水利署長林元鵬簡報。記者吳淑玲／攝影

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