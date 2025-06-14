視察曾文溪排水整治最後一哩路 卓榮泰：比照三爺溪拚完工

南科帶動下，台南市安南區發展迅速，但當地長期為易淹水地區，逢雨即災。行政院長卓榮泰今天上午在市長黃偉哲陪同下，視察曾文溪排水治理工程「最後一哩路」，強調這是最重要的關鍵，將以三爺溪治理模式，全力完工，確保民眾安全。

曾文溪治理計畫上游7公里已投入58.1億元，尚餘2.2公里、總經費12.5億元的工程仍在施作，其中「十二佃疏洪箱涵工程」如小型員山子分洪，能有效分散水流，降低主幹河道壓力。卓榮泰表示，將參考三爺溪治理模式，全力推進最後一哩路，避免過去「哪裡淹就補哪裡」的零碎作法，轉向整體規劃、前端治理。

卓榮泰指出，昨日南部普降豪雨，屏東部分地區1小時雨量近90毫米，全天累積雨量更超過300毫米，台南、高雄、中部多地也雨勢猛烈。雖他人在北部主持例行會議，無法即時南下，但相關資訊即時送達掌握。台南雖出現積水，但退水迅速，顯示防洪工程已展現成效。

「不敢誇口能徹底解決水患，但會努力讓災害影響降到最低。」卓榮泰說，治水目標是「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」，以此次大雨為例，七股區三股農會一度積水11公分，短時間內即消退，即為系統治理成果的體現。

卓榮泰也指出，今年治水預算提升至551億元，較去年增加159億元，延續8年800億與前瞻基礎建設成果。他強調，若只差最後一段工程未完成，將是最大遺憾，中央會持續與地方攜手合作，打造完整治水體系。

他進一步提出三大治理策略，一是「涇流分擔」，將洪水導向對民眾影響最小區域；二是「出流管制」，確保每條水道具備暢通出口；三是「在地滯洪」，於社區建構有效滯洪池與防洪設施，減緩淹水風險。

市長黃偉哲指出，台南是全台淹水風險最高城市之一，昨日安南區總雨量高達180毫米，依過往經驗極易成災，然此次未見嚴重淹水，積水也迅速退去，顯示中央與地方共同投入的排水設施確實發揮效果。