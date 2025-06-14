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半個月接連2波大雨 仁義潭、蘭潭水庫進帳豐水位回升
嘉義縣市民生及工業用水庫仁義潭、蘭潭，年初至今降雨少，水庫水位直直落，2座水庫蓄水率剩不到4成，6日及昨天接連2波及時大雨，累計增加近300萬噸水源，水庫進帳豐，水位回升。
南區水資源分署說，蘭潭、仁義潭水庫截至昨天，累積降雨超過34.5毫米，入庫流量約50萬立方公尺，預估未來入庫流量還有80萬立方公尺，合計預估能帶來入流量約130萬立方公尺；6日降雨累計28毫米，預估增加154萬噸水量。
南區水資源分署說，接連2波降雨，仁義潭、蘭潭水累計增加近300萬噸的水，目前嘉義區水情正常，每天需民生及工業用水25至30萬噸，南區聯合調度管控用水。
目前台南曾文及烏山頭水庫合計還有超過6成、合計逾3億噸以上用水，每天調度曾文、烏山頭水庫，以及雲林湖山水庫水源，支援嘉義區15萬噸用水，嘉義區2水庫每天只出水10萬噸。
若以嘉義區每天出水10萬噸計算，接連2波降雨增加近300萬噸水，可增加供應逾1個月以上，水情燈號會根據水庫聯合運用情形調整，定期滾動式檢討，水資源珍貴，呼籲民眾節約用水。
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