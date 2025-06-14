快訊

小S 47歲生日「首次沒大S陪伴」 S媽吐思女之情：好想我的心肝寶貝

中職／沒錯過布坎南初登板！ 南珉貞曬合照：他兒子還記得我

逢甲大樹倒塌壓死碩士生 檢方上午赴醫院相驗遺體

防倒樹傷人意外 嘉市府編3年預算防治褐根病

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
百年嘉義公園老樹，近年陸續傳出染樹癌褐根病，嘉市府請專家檢測確診後，緊急封閉避免民眾靠近，砍除染病樹幹防治處理。記者魯永明／攝影
百年嘉義公園老樹，近年陸續傳出染樹癌褐根病，嘉市府請專家檢測確診後，緊急封閉避免民眾靠近，砍除染病樹幹防治處理。記者魯永明／攝影

台中市逢甲大學昨天下午榕樹倒塌造成4名學生受傷，其中1名男研究生傷重搶救不治；樹倒突顯樹木維護管理重要。嘉市府分3年編列2000萬元預算，防治公園及行道樹褐根病，獲市民、民代及林試所嘉義研究中心肯定。

嘉義研究中心副研究員蔡景株說，逢甲大學倒塌的榕樹，沒有根、樹葉黃化，研判感染褐根病，染病已有一段時間，嘉市區也有老榕樹染褐根病倒塌，市府編預算防治值得肯定。

嘉市府為守護路樹及公園景觀樹，2022年起分3年編列2000萬元防治褐根病，提升景觀樹木修剪專業，市府建設處開辦「景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試」，建立行道樹健檢制度，讓城市綠化安全美觀。

建設處說，景觀樹木維護不僅為了美觀，也攸關安全，褐根病蔓延成為關注焦點，為防患未然，市府編預算防治，執行6400平方公尺褐根病區域殺菌消毒。針對過去有樹木倒伏地點，以及榕樹、黑板樹等不耐風樹種，以及人行空間周邊行道樹檢測。

檢測目標，以觀察搭配儀器為4300棵樹確認健康狀態，透過景觀樹木修剪、褐根病防治及行道樹健檢等計畫，兼顧安全，為城市撐起綠色的傘，帶來永續盎然生機。百年嘉義公園老樹，近年陸續傳出染樹癌褐根病，市府請專家檢測確診後，緊急封閉避免民眾靠近，砍除染病樹幹防治處理。

行道樹 嘉義 健檢

延伸閱讀

逢甲大學樹倒壓死男大生 女友全程目睹盼叫醒愛人無奈喚不回

逢甲大學樹倒1死3傷 樹木專家曝棲地環境不良

逢甲大學樹木倒塌1死3傷 林業專家懷疑樹木感染褐根病

「幾乎學生都會經過」逢甲大學校樹倒塌壓死男學生 校方說話了

相關新聞

防倒樹傷人意外 嘉市府編3年預算防治褐根病

台中市逢甲大學昨天下午榕樹倒塌造成4名學生受傷，其中1名男研究生傷重搶救不治；樹倒突顯樹木維護管理重要。嘉市府分3年編列...

阿里山鄒族女獵人增加 協會首位女理事長獲選保育有功人士

嘉義縣阿里山鄉鄒族傳統男女分工，男主外領域征戰、狩獵，女主內農作、養家畜等，男女各司其職，隨著時代變遷，族人生活方式改變...

八掌溪吳鳳橋改建 施設截索救生圈因溪流漲暫停工

2000年7月22日首次政黨輪替，發生嘉義縣八掌溪事件，4名工人被湍急溪水沖走，搶救慢半拍全民炸鍋，事件地點，串連阿里山...

雲林虎尾縣立田徑場 月底提前完工

雲林縣承辦2025全國運動會，縣府斥資21.43億元建造全新田徑場，符合國際標準，亦兼具美學與區位優勢，預計6月30日完...

守護學童 台南市6校上下學封路管制30分鐘

三峽發生老翁駕車衝撞，造成自己與學生家長共4死12傷慘劇。台南市教育局上月底起執行部分學校上、下學封路措施，市長黃偉哲昨...

廣角鏡／「荔枝王」逆境豐收

荔枝產期受異常天氣劇烈影響，災損欠收嚴重，農業部公告荔枝天災現金救助，嘉義市後庄里圓林仔社區2棵160多歲珍貴老荔枝樹「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。