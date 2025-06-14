防倒樹傷人意外 嘉市府編3年預算防治褐根病

台中市逢甲大學昨天下午榕樹倒塌造成4名學生受傷，其中1名男研究生傷重搶救不治；樹倒突顯樹木維護管理重要。嘉市府分3年編列2000萬元預算，防治公園及行道樹褐根病，獲市民、民代及林試所嘉義研究中心肯定。

嘉義研究中心副研究員蔡景株說，逢甲大學倒塌的榕樹，沒有根、樹葉黃化，研判感染褐根病，染病已有一段時間，嘉市區也有老榕樹染褐根病倒塌，市府編預算防治值得肯定。

嘉市府為守護路樹及公園景觀樹，2022年起分3年編列2000萬元防治褐根病，提升景觀樹木修剪專業，市府建設處開辦「景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試」，建立行道樹健檢制度，讓城市綠化安全美觀。

建設處說，景觀樹木維護不僅為了美觀，也攸關安全，褐根病蔓延成為關注焦點，為防患未然，市府編預算防治，執行6400平方公尺褐根病區域殺菌消毒。針對過去有樹木倒伏地點，以及榕樹、黑板樹等不耐風樹種，以及人行空間周邊行道樹檢測。

檢測目標，以觀察搭配儀器為4300棵樹確認健康狀態，透過景觀樹木修剪、褐根病防治及行道樹健檢等計畫，兼顧安全，為城市撐起綠色的傘，帶來永續盎然生機。百年嘉義公園老樹，近年陸續傳出染樹癌褐根病，市府請專家檢測確診後，緊急封閉避免民眾靠近，砍除染病樹幹防治處理。