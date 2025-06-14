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阿里山鄒族女獵人增加 協會首位女理事長獲選保育有功人士

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
鄒族獵人協會首位女理事長浦珍珠（中）去年獲選有「綠色奧斯卡」之稱的林業及自然保育有功人士。記者魯永明／翻攝
鄒族獵人協會首位女理事長浦珍珠（中）去年獲選有「綠色奧斯卡」之稱的林業及自然保育有功人士。記者魯永明／翻攝

嘉義縣阿里山鄒族傳統男女分工，男主外領域征戰、狩獵，女主內農作、養家畜等，男女各司其職，隨著時代變遷，族人生活方式改變，男女分工沒那麼分明，現代女族人參與狩獵，鄒族獵人協會選出首位女理事長浦珍珠，協會共有8位授證的女性獵人，會跟著配偶去狩獵，但她們低調說，「丈夫有獵人證就好，我們不用授證。」

狩獵在原住民族占重要地位，傳統上多由男性擔任，這是出於保護女性考量，但女獵人一直存在，她們低調專注從事狩獵，鄒族獵人協會首位女理事長浦珍珠，去年獲選有「綠色奧斯卡」之稱的林業及自然保育有功人士，在林保署嘉義分署輔導協助下，帶領獵人協會與學者浦忠勇、方紅櫻，共同發行首本「鄒族獵場、踏查與敘事」書籍。

「鄒族獵場、踏查與敘事」書中記載20位獵人故事，以及實際踏查的13條獵徑，透過文字記載的書籍，統整鄒族狩獵脈絡，找回祖先記憶，學習每位獵人與土地之間的情感。

浦珍珠說，當代狩獵因生活型態改變，族人忙於事業，狩獵變成是部分時間才會去進行的事，原則上在秋、冬季節較熱絡，還有許多比她更厲害的女獵人，她一步步學習與成長。

鄒族獵人協會目前配合嘉義林保分署，進行「台灣黑熊生態給付-巡護監測給付-自主巡護獎勵巡守計畫」，主要是阿里山特富野地區林班及獵場巡護工作。黑熊巡護工作協會從2023年至今3年，團隊隊員透過自己架設的監測相機，拍到黑熊影像，已累計拍攝4次之多，可見黑熊保育有成效，在該區活動頻繁。

鄒族獵人協會首位女理事長浦珍珠。圖／浦珍珠提供
鄒族獵人協會首位女理事長浦珍珠。圖／浦珍珠提供

阿里山 鄒族 獵人 台灣黑熊

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