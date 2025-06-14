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大雨不停防八掌溪暴漲溢堤釀災 五河分署完成疏濬清水路

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
水利署第五河川分署說，凱米颱風後八掌溪共累積積清疏約420萬立方公尺的疏濬量，通水斷面大幅提高，圖為跨嘉縣市永欽二號橋附近河段清淤成果空拍。圖／五河分署提供
水利署第五河川分署說，凱米颱風後八掌溪共累積積清疏約420萬立方公尺的疏濬量，通水斷面大幅提高，圖為跨嘉縣市永欽二號橋附近河段清淤成果空拍。圖／五河分署提供

低氣壓引進西南氣流，昨起2天，為嘉義縣市累積帶來近200毫米雨量量，讓去年凱米颱風釀洪災的八掌溪堤防畔的嘉縣市居民，擔心溢堤釀災惡夢再現，水利署第五河川分署說，颱風後八掌溪共累積積清疏約420萬立方公尺的疏濬量，通水斷面大幅提高。

五河分署說，因應這波西南氣流帶來影響，嘉南地區易有短延時強降雨情形，分署除備妥太空包、消波塊等防汛搶險材料，要求各施工單位立即加強工區排水檢視等防汛措施，通知搶修搶險開口契約預為準備，以利第一時間調度機具投入搶修險工作。

另通知抽水機廠商預為準備，要求水門維護操作廠商加強巡查。凱米颱風後在八掌溪共累積清疏約420萬立方公尺的疏濬量，河道的通水斷面已大幅提高。

為確保河川蓄洪容量，以及排洪速度與水門排水路暢通，已在汛期前完成高灘地高莖植物剷除，以及水門排水路清淤等工作。五河分署嚴謹面對每次降雨，尤其去年致災地區更會加強巡查與警戒。

西南氣流 凱米颱風

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