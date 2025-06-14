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八掌溪吳鳳橋改建 施設截索救生圈因溪流漲暫停工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣八掌溪事件地點，台3線吳鳳橋改建動工，加強工地勞工安全措施，設攔截索救生圈，防落水。圖／阿里山工務段提供
嘉義縣八掌溪事件地點，台3線吳鳳橋改建動工，加強工地勞工安全措施，設攔截索救生圈，防落水。圖／阿里山工務段提供

2000年7月22日首次政黨輪替，發生嘉義縣八掌溪事件，4名工人被湍急溪水沖走，搶救慢半拍全民炸鍋，事件地點，串連阿里山重要聯絡道路台3線的吳鳳橋，去年底改建工程動工，加強工地勞工安全措施，設攔截索救生圈，防落水，昨起大雨溪流漲，大型機具撤離暫時停工。

吳鳳橋屬老舊橋梁，有出水高度、橋長以及耐洪能力不足等問題，公路局雲嘉南區養護工程分局經3次招標發包，以4億4393 萬餘元決標，去年底動工，預計2027年10月完工。

依勞動部職安署安全規範，有湍流情況，應預先架設延伸過水面，且位於作業場所上方繩索，其上掛繫可支持拉住落水者救生圈。雲嘉南區養護工程分局要求營造商確實落實工作場所安全規範。

低氣壓引進西南氣流，昨起2天大雨，上游阿里山雨量累計近200毫米，八掌溪水漲又湍，大型機具撤離，暫時停工。橋梁工程屬「丁類危險性工作場所」範疇，3月獲南區職業安全中心核定，施作橋下結構構等工程，目前施作施工便道（施工用）及交維便橋（通車用），目前還未採交通疏導管制。

雲嘉南區養護工程分局說，台3線吳鳳橋改建工程起點台3線285k+760，終點286k+240，長約為480公尺。改建橋梁分為南北線，皆採3跨連續預力箱型梁橋，全長160公尺，改建為180公尺（全寬20公尺），工程還包括排水溝及暗溝。施工便道 (便橋)、交通維持便橋、照明工程、道路及交通工程。

吳鳳橋近40年屬老舊橋梁，現況梁底低於計畫堤頂達64公分，橋長160公尺低於計畫河寬168公尺，有出水高度不足、橋長不足、橋梁耐洪能力不足等問題。加上近年極端氣候強降雨造成河水暴漲，橋梁下部基礎明顯裸露，橋梁基礎恐不堪湍流大水沖刷，危及通行安全。

嘉義縣八掌溪事件地點，台3線吳鳳橋改建動工，加強工地勞工安全措施，設攔截索救生圈，防落水。圖／阿里山工務段提供
嘉義縣八掌溪事件地點，台3線吳鳳橋改建動工，加強工地勞工安全措施，設攔截索救生圈，防落水。圖／阿里山工務段提供
嘉義縣八掌溪事件地點，台3線吳鳳橋改建動工，加強工地勞工安全措施，設攔截索救生圈，防落水，昨起大雨溪流漲，大型機具撤離暫時停工。圖／阿里山工務段提供
嘉義縣八掌溪事件地點，台3線吳鳳橋改建動工，加強工地勞工安全措施，設攔截索救生圈，防落水，昨起大雨溪流漲，大型機具撤離暫時停工。圖／阿里山工務段提供

阿里山 橋梁 嘉義

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