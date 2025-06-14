雲林虎尾縣立田徑場 月底提前完工

雲林縣承辦2025全國運動會，縣府斥資21.43億元建造全新田徑場，符合國際標準，亦兼具美學與區位優勢，預計6月30日完工，堪稱全台最美田徑場之一，縣府首度公布日、夜間空拍畫面，8月會進行壓力測試。

雲林縣10月承辦全國運動會，但縣內唯一的斗南田徑場設備老舊，縣府評估在虎尾高鐵運動園區興建符合國際賽事標準的多功能縣立田徑場，可容納1萬5千人，有994格地下室停車位，2023年底動工，原訂7月10日完工，因工程進度超前，將提早至6月底完工。

交通工務局長汪令堯說，新建田徑場使用最新科技LED照明及4K LED顯示屏，日前邀世界田徑總會進行國際標準認證，通過後未來有機會舉辦國際田徑賽事，全運會結束，縣府也將在此舉辦暌違12年的跨年晚會，精彩可期。

縣立田徑場最新空拍畫面昨天首度曝光，3層樓高的流線型建築，融合速度、力量與優雅曲線，象徵運動精神多元面貌，主跑道為400公尺紅棕色PU鋪面，內場暖身區為孔雀藍PU鋪面，外圈暖身區為土耳其藍色PU鋪面，色彩配置充分展現層次與活力。

汪令堯說，最大亮點是距高鐵雲林站僅5分鐘車程，站在田徑場內可遠眺高鐵列車疾馳而過，與建築本體相互輝映。不僅機能完備，更兼具美學與區位優勢。