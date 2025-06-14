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守護學童 台南市6校上下學封路管制30分鐘

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市後甲國中實施上、下學管制交通30分鐘，保護學生安全＇市長黃偉哲昨天冒雨視察。圖／台南市政府提供
台南市後甲國中實施上、下學管制交通30分鐘，保護學生安全＇市長黃偉哲昨天冒雨視察。圖／台南市政府提供

三峽發生老翁駕車衝撞，造成自己與學生家長共4死12傷慘劇。台南市教育局上月底起執行部分學校上、下學封路措施，市長黃偉哲昨天到後甲國中勘查，指將持續推動交通管制與設施優化，打造更安心的上學環境。

目前包括和順國小、海東國小、安慶國小、大港國小、億載國小及後甲國中6校採取封路措施。紅瓦厝和東區大同國小則封校園「得來速」車道；進學國小、南大附小規畫避車彎。

黃偉哲說，因應三峽嚴重車禍事件，台南已有6學校上下學時段實施道路封閉，家長須在封閉區域外接送子女，能有效降低學生與車輛交錯風險。以後甲國中為例，校方4月起在東平路校門口執行交通管制，上、放學時段各管制30分鐘，並於路口設置行人專用時相，確保學生通行安全。

後甲國中校長陳瑞榮表示，學校人數多，尖峰時段家長接送熱絡，過去因騎樓狹小不平，學生常被迫走上車道。交通管制後，學生通行環境大幅改善，行人與車輛動線分離，安全性提升。另，校方也申請調整林森路校門口停車格，放學時段禁止停車，改作家長接送區，優化整體接送動線。

教育局長鄭新輝說，市府每年調查各校交通需求，近期依據「學生通學安全守護專案」盤點待改善項目，將由交通安全會報會勘，納入改善，守護學童上學安全。

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