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歐盟開放芒果與芭樂進口 黃偉哲感謝中央協助拓展市場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲去年到荷蘭就遇到檢疫問題，感謝農業部外交部及防檢署積極交涉。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲去年到荷蘭就遇到檢疫問題，感謝農業部外交部及防檢署積極交涉。圖／台南市政府提供

歐盟開放台灣芒果與番石進入歐洲市場，台南市長黃偉哲感謝農業部、外交部及防檢署的積極交涉，向歐盟說明台灣的防疫能力，幫助果農拓展國際通路。

黃偉哲以去年9月率團到荷蘭推介農產品為例，雖然只攜帶樣品，當時仍遇到農產品檢疫問題。雖然在荷蘭的台南物產推介會，許多歐洲通路商對台南農產大感興趣，礙於歐盟的檢疫法規，引進仍有困難。

在得知歐盟檢疫問題後，台南市政府透過通訊軟體，即時從歐洲傳訊給農業部，請防檢署協助向荷蘭植物保護機關(NVWA)，確認水果輸入的檢疫問題。經過多次的交涉與溝通，防檢署以台灣發展的有害生物系統性管理，及台南在果實檢疫處理技術，如芒果蒸熱、番石榴的冷藏檢疫等，突破歐盟對果實蠅寄主鮮果實的門檻限制，為台灣農產品拓展國外市場寫下新紀錄。

黃偉哲表示，台南近年與農業部合作，積極發展各種檢疫技術。例如玉井蒸熱廠在去年完成升級，蒸熱量全國第一，可有效消滅東方果實蠅，在市府團隊的努力拓銷下，也陸續進入日本、韓國、新加坡、加拿大等市場。

台南的番石榴種植面積超過1400公頃，2019年透過冷藏技術消滅果實蠅，通過美國的植物檢疫，成為台灣第一櫃銷美的芭樂。這些海外行銷成果，也讓防檢署有足夠證據，以促成歐盟開放檢疫關卡，幫助台灣的農產外銷更進一步。

台南市政府表示，面對美國新的關稅政策，市府也已經組成緊急應變小組，協助農產品拓展更多國際市場，並帶領農會與農民，積極參加東京食品展、首爾食品展、新加坡食品展。也感謝農業部協助對外交涉接洽，回應市府與農民的期待。未來市府也會繼續與中央保持密切合作，幫助農民繼續拓展國際通路。

歐盟開放進口台灣芒果與番石榴，台南是重要產地，市長黃偉哲感謝農業部外交部及防檢署積極交涉。圖／台南市政府提供
歐盟開放進口台灣芒果與番石榴，台南是重要產地，市長黃偉哲感謝農業部外交部及防檢署積極交涉。圖／台南市政府提供
歐盟開放進口台灣芒果與番石榴，台南是重要產地，市長黃偉哲感謝農業部外交部及防檢署積極交涉。圖／台南市政府提供
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歐盟開放進口台灣芒果與番石榴，台南是重要產地，市長黃偉哲感謝農業部外交部及防檢署積極交涉。圖／台南市政府提供
歐盟開放進口台灣芒果與番石榴，台南是重要產地，市長黃偉哲感謝農業部外交部及防檢署積極交涉。圖／台南市政府提供
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農業部 歐盟

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