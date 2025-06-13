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仁德全民運動館空轉3年挨批失信 黃偉哲：追加4千萬拚明年完工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
仁德運動公園游泳池整建也無進度。圖／郭鴻儀提供
仁德運動公園游泳池整建也無進度。圖／郭鴻儀提供

台南市仁德區全民運動館改建案進度嚴重落後，市議員郭鴻儀今天在市政總質詢中指出，工程因耐震補強設計問題無法順利決標，導致原訂進度大幅延宕，甚至傳出恐需變更設計與追加預算，直指市府規畫失當，「仁德人已空等3年，氣到說不出話」。

市長黃偉哲表示，該案已經辦理追加預算，招標程序也已請各單位加速處理，會盡快讓仁德區市民使用嶄新的全民運動館。

郭鴻儀表示，仁德區全民運動館工程進度停滯，原址設施封館至今無法使用，連同旁邊的仁德游泳池，自2013年合約期滿後閒置12年未再啟用，長期荒廢不僅浪費公帑，更讓居民倍感失望。他指出，市府當初承諾2025年在仁德游泳池舉辦全中運游泳比賽，居民滿心期待，不料如今全中運已落幕，場館仍無下文。

對比永康區全民運動館同樣於2023年規畫，經檢討後成功爭取預算2億元，已於今年5月順利開工，郭鴻儀質疑市府對仁德區有明顯「大小眼」，市長黃偉哲應向仁德人道歉。

體育局回應指出，仁德區全民運動館工程共計5次流標，主因經費不足。市府已決議自籌追加4050萬元，總預算從原本的1.5億元提高至1.9億元，並預定於6月中旬重新上網招標，若7月順利決標，將於9月動工，預計工期365天，力拚2026年11月完工啟用。

市長黃偉哲也承諾，將責成相關單位全力配合，加速辦理後續招標與施作流程，讓仁德居民早日使用全新運動館。

郭鴻儀則強調，「再相信市府一次」，盼各局處確實上緊發條，不容再次跳票，否則將重創市府信譽。他呼籲市府以具體行動回應民意，不可讓仁德區居民長期被忽視。

仁德區運動館轉型為全民運動館遲遲未動工，延宕3年原地踏步，場館最近下雨漏水。圖／郭鴻儀提供
仁德區運動館轉型為全民運動館遲遲未動工，延宕3年原地踏步，場館最近下雨漏水。圖／郭鴻儀提供
台南市仁德區全民運動館改建案進度嚴重落後，市議員郭鴻儀批市府規畫失當，「仁德人已空等3年，氣到說不出話」。圖／郭鴻儀提供
台南市仁德區全民運動館改建案進度嚴重落後，市議員郭鴻儀批市府規畫失當，「仁德人已空等3年，氣到說不出話」。圖／郭鴻儀提供
仁德運動公園游泳池整建也無進度。圖／郭鴻儀提供
仁德運動公園游泳池整建也無進度。圖／郭鴻儀提供

黃偉哲 運動

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