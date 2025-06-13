台南楠西震災重建貨櫃貴1倍？ 市場處說原由：強調一切依法

0121地震造成台南山區災損嚴重，楠西、玉井等公有市場分別須重建、補強，市府雖蓋中繼市場，但攤商訴苦空間狹小悶熱、下雨即積水，市議員周奕齊接獲檢舉，市場處不照流程招標，以限制性招標方式直接指定給「從未承攬公共工程」的廠商，工程利潤近100％，懷疑包庇特定廠商，要求市長黃偉哲立刻派人抓弊案。

市場處說明，楠西中繼市場及玉井臨時支撐補強緊急採購案，因應市場原建物拆除及攤商營業不中斷的急迫性，辦理緊急採購；楠西中繼市場經專業建議挑選合適、具備履約經驗及能力的廠商辦理；玉井梁柱支撐緊急補強案，經比價選擇報價較低、條件較有利於機關者得標。採購程序均依法規完成採購程序，並保留完整文件資料備查。

周奕齊今在市政總質詢指出，楠西中繼市場空間狹小，光是小農擺3、4樣水果就得擺到門口才夠放，進出僅3米通道，貨車只能倒車出來，且沒做洩水坡度，下雨就是積水，工程品質及廠商評選制度令人質疑。

周奕齊稱接獲市場處內部人員檢舉，指處長不照流程跑，基層不敢簽只好請假。他向市場處要求提供震災重建工程等相關簽呈，結果市場處不僅拖了半個月不給，最後交出來的卻是蓋章名字被塗銷，態度非常囂張。

周奕齊說，招標案皆用緊急採購法，因地震採限制性招標，依據規定，限制性招標要邀請2家以上廠商比價或邀請1家廠商議價，過去有履約績效才會邀標，但市場處標案以指定方式只邀1家廠商，甚至出現過往政府標案0筆的廠商。

周奕齊批，楠西中繼市場貨櫃倉儲財物採購案的得標廠商，從未招標過政府標案，市場處卻邀標，根據這家廠商採購估價單，1個倉儲貨櫃26萬元，他拿相同估價單請其他工程行估價，1個貨櫃僅須約13萬元，市場處找來的廠商利潤竟100％。

周奕齊也指，玉井公有零售市場梁柱支撐緊急補強工程的得標廠商也是未招標過政府標案，楠西公有零售市場災後拆除重建統包工程的廠商昔日則有多項弊案，評選委員過半都是自己人，難怪市場問題這麼多。

市場處說明，辦理採購時曾洽詢專業建築師協助辦理設計作業。該建築師具備豐富經驗，曾承攬本市西門市場臨時中繼站規劃設計及災後復建，熟悉市場機能配置與空間，由建築師推薦具良好工程實績與配合度的廠商承攬本案。

因為中繼市場的貨櫃型態有經過特殊設計，因此單價非一般貨櫃屋，尋求廠商承攬前也有經過比價程序，但由於地理位置因素，影響廠商參與意願。市場處強調，楠西中繼市場的興建屬緊急採購，皆依循採購法及相關規定辦理，委由具實績經驗的專業團隊承攬，以提高施工品質與履約穩定性。

此外，玉井公有零售市場梁柱支撐緊急補強，市場處指出，同樣遵循採購法，邀請2家廠商提出報價（OO工程有限公司：90萬5525元；OO營造有限公司：119萬1900元），進行比價後，選擇報價較低、條件較有利於機關者得標。