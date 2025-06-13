日本國寶陶笛大師宗次郎來台演出 明雲林登場門票秒殺

雲林縣政府2023年與日本群馬縣館林市簽署合作備忘錄，自此兩地頻繁交流，縣府邀請館林市世界知名陶笛演奏家野村宗次郎明日（14日）晚間7時在雲林縣表演廳舉行「森韻笛淼遊雲林音樂會」，門票已秒殺完售，今舉行歡迎記者會，縣長張麗善感謝宗次郎大師讓雲林鄉親有機會享受國際級音樂饗宴。

縣府今在三好國際酒店舉辦歡迎宗次郎大師記者會，宗次郎現場演奏名曲「故鄉原風景」及台灣經典歌曲「雨夜花」，象徵台日兩地的深厚友誼，館林市長多田善洋也錄影祝福演奏會順利圓滿成功，期盼藉由這場音樂會促成雲林縣與館林市友誼更加深厚。

雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，此次宗次郎大師演出活動，仰賴國際崇她雲林社大力贊助與支持，成就本次活動，宗次郎大師曾以「自然三部曲」獲得第35屆日本唱片大賞策畫獎，受到各界矚目，本次音樂會將帶來包括水心、故郷の原風景等大師創作作品，曲目橫跨東方旋律與心靈音景，從自然山林到城市風光。

明天（6月14日）下午2時，將由來自日本、韓國、香港及台灣的陶笛名家共同演出「亞洲陶笛音樂會」（免費索票）率先登場；當日晚間則由宗次郎大師壓軸專場演出「森韻笛淼遊雲林」音樂會，售票入場，已經完售。