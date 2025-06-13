快訊

印度航空重大空難逾260死 母公司塔塔集團：每人賠償344萬元

「綜藝大熱門」開播12年喊停 吳宗憲宣布捐出上億身家

公布了！ 高雄立委黃捷、許智傑罷免連署宣告失敗

日本國寶陶笛大師宗次郎來台演出 明雲林登場門票秒殺

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府邀請館林市世界知名陶笛演奏家野村宗次郎明日（14日）晚間7時在雲林縣表演廳舉行「森韻笛淼遊雲林音樂會」，門票已秒殺完售，今舉行歡迎記者會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府邀請館林市世界知名陶笛演奏家野村宗次郎明日（14日）晚間7時在雲林縣表演廳舉行「森韻笛淼遊雲林音樂會」，門票已秒殺完售，今舉行歡迎記者會。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府2023年與日本群馬縣館林市簽署合作備忘錄，自此兩地頻繁交流，縣府邀請館林市世界知名陶笛演奏家野村宗次郎明日（14日）晚間7時在雲林縣表演廳舉行「森韻笛淼遊雲林音樂會」，門票已秒殺完售，今舉行歡迎記者會，縣長張麗善感謝宗次郎大師讓雲林鄉親有機會享受國際級音樂饗宴。

縣府今在三好國際酒店舉辦歡迎宗次郎大師記者會，宗次郎現場演奏名曲「故鄉原風景」及台灣經典歌曲「雨夜花」，象徵台日兩地的深厚友誼，館林市長多田善洋也錄影祝福演奏會順利圓滿成功，期盼藉由這場音樂會促成雲林縣與館林市友誼更加深厚。

雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，此次宗次郎大師演出活動，仰賴國際崇她雲林社大力贊助與支持，成就本次活動，宗次郎大師曾以「自然三部曲」獲得第35屆日本唱片大賞策畫獎，受到各界矚目，本次音樂會將帶來包括水心、故郷の原風景等大師創作作品，曲目橫跨東方旋律與心靈音景，從自然山林到城市風光。

明天（6月14日）下午2時，將由來自日本、韓國、香港及台灣的陶笛名家共同演出「亞洲陶笛音樂會」（免費索票）率先登場；當日晚間則由宗次郎大師壓軸專場演出「森韻笛淼遊雲林」音樂會，售票入場，已經完售。

張麗善表示，宗次郎大師在日本是國寶級陶笛大師，很榮幸邀請他來雲林演出，這也是縣府在2023年與館林市簽署合作備忘錄後，促成的一項重要藝文交流活動，宗次郎大師不僅在音樂藝術有極大成就，也擔任館林市後援大使，他到雲林表演不只是給鄉親美好的音樂，更進一步促進台日交流，提升館林市與雲林縣兩地友誼。

雲林縣府邀請館林市世界知名陶笛演奏家野村宗次郎（右）明日（14日）晚間7時在雲林縣表演廳舉行「森韻笛淼遊雲林音樂會」，門票已秒殺完售，縣長張麗善（中）今舉行歡迎記者會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府邀請館林市世界知名陶笛演奏家野村宗次郎（右）明日（14日）晚間7時在雲林縣表演廳舉行「森韻笛淼遊雲林音樂會」，門票已秒殺完售，縣長張麗善（中）今舉行歡迎記者會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府邀請館林市世界知名陶笛演奏家野村宗次郎（前排左七）明日（14日）晚間7時在雲林縣表演廳舉行「森韻笛淼遊雲林音樂會」，門票已秒殺完售，今舉行歡迎記者會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府邀請館林市世界知名陶笛演奏家野村宗次郎（前排左七）明日（14日）晚間7時在雲林縣表演廳舉行「森韻笛淼遊雲林音樂會」，門票已秒殺完售，今舉行歡迎記者會。記者陳雅玲／攝影

音樂會 雲林 日本

延伸閱讀

看見幸福台灣／雲林縣長張麗善 照顧每一位鄉親

影／張麗善：行政院長報復威脅地方 瘋了吧

中央補助地方草案「突襲」要求3天答覆 張麗善批內容模糊程序倉促

補助款藍營縣市提訴願 張麗善：法定預算應依法執行

相關新聞

車模疑命喪牛奶針 醫揭禁忌用途：不是拿來好睡用的

有「車模界林志玲」稱號的女模蔡語芯，上月在台北市法瑞診所疑似接受「牛奶針」舒眠針後，陷入昏迷，家屬昨天決定拔管。麻醉專科...

蝴蝶不侵台、熱低已消失 專家曝豪大雨狂炸南部原因

輕度颱風蝴蝶不侵台，影響台灣的今年第2號熱帶性低氣壓已減弱為一般低氣壓，為何嘉義以南豪大雨不斷？天氣風險公司天氣分析師林...

學會籲新冠高風險年齡應下修 羅一鈞：打疫苗勝於吃藥

本報今日報導，台灣感染管制學會認為，新冠高風險年齡應下修至50歲，以利取得公費藥物治療，降低重症跟死亡。衛福部疾管署發言...

康芮颱風吹壞花蓮港東防波堤 預計明年7月底完成修復

去年10月31日康芮颱風於台東縣成功鎮登陸，造成花蓮港務分公司所轄花蓮港東防波堤受損，因東防波堤屬花蓮港重要基礎設施，花...

不用出門也能夜市打牙祭...外送平台合作 滿200享優惠

台北市夜市打牙祭將於7、8月登場，今天於迪化街永樂廣場舉辦記者會。市場處介紹，今年以美味關係黑白配為題，任意搭配自己喜愛...

日本國寶陶笛大師宗次郎來台演出 明雲林登場門票秒殺

雲林縣政府2023年與日本群馬縣館林市簽署合作備忘錄，自此兩地頻繁交流，縣府邀請館林市世界知名陶笛演奏家野村宗次郎明日（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。