配合鐵路高架化施工 嘉義市博愛陸橋6/23-24夜間全線封閉

為配合鐵路高架化計畫之施工需要，博愛陸橋自6/16上午9時起實施交通維持作業，施工工期整體約需86天(6/16至9/10)，博愛陸橋6/23至6/24夜間(21時至翌日6時)全線封閉進行辦理限高架橫梁上架作業。

嘉義市交通處表示，鐵路高架工程施工單位-交通部鐵道局中部工程分局及市府為維持高架鐵路橋跨越博愛陸橋上空施工期間(114/6/16至114/9/10)，得以維持通行，特別引進全國首創「中路式工法」施工，此種工法優點除了可維持高架鐵軌的下方的行車空間，亦能減少對市民車輛視野限制的影響，避免了長時間施工期間阻斷陸橋通行。施工期間僅需約21個不連續工作天夜間21時至翌日6時全線封閉陸橋。

交通處表示，博愛陸橋為配合本市區鐵路高架化施工需要，已採全時段限高與部分期間實施夜間封閉交維措施，另考量民眾通行安全吊裝施工空間需求，將於7/9起至7/26暫時封閉埤子頭植物園前道路及埤子頭植物園旁北香湖公園停車場，請民眾依告示牌面引導通行並將車輛停放他處。

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