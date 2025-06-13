臺南古蹟德記洋行牆面遭紀念印章汙損

臺南市定古蹟「原英商德記洋行」常設展於今年4月4日以全新面貌對外開展。展覽內容融合安平開港通商的歷史脈絡，並設有親子互動展間與集章活動，增添趣味性與參與感，自開展以來廣受民眾好評。然而，文化局近日發現，展場內設置的5處集章點遭部分遊客不當使用，印章被蓋印於展桌、牆面及窗框等非指定區域，導致設施及牆體明顯汙損，嚴重影響展場整體美觀與參觀品質。

臺南市政府文化局指出，德記洋行為臺灣早期國際貿易與外交交流的重要據點，具有高度歷史與文化價值，是不可多得的珍貴文化資產。本次受損的白灰牆面，係由傳統匠師於今年初修復維護。雖經初步檢視，確認汙損屬表面印跡，未滲透至中底塗層，古蹟結構亦未受損，惟仍須仰賴專業人員以傳統工法進行清潔與修補，過程繁複費時，足見古蹟保存的難度與脆弱性。

文化局強調，古蹟非僅為歷史的見證，更是世代共同的記憶資產，需仰賴全民一同維護。為避免類似情況重演，文化局將強化現場管理，並於各集章點增設告示牌，明確標示正確使用方式，提醒民眾集章應蓋於指定位置，切勿任意塗印於展場設施或牆面。塗鴉或是本次案例都是屬於毁損文化資產，依文資法第103條規定，毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，視其情節輕重，可處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五十萬元以上二千萬元以下罰金。文化局提醒民眾千萬不要以身試法。

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