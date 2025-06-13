工業區異味汙染壟罩學區 南市議員促設「24小時緊急處理中心」

台南市議員郭鴻儀今天市政總質詢中疾呼「還給市民呼吸權」，針對工業區異味汙染長期困擾民眾與學校，他要求市長黃偉哲簽署承諾書，落實「異味汙染零容忍政策」，並於任內全面推動校園雙機（冷氣與空氣清淨機）政策，另比照嘉義經驗，補助易受汙染學區加裝新風換氣系統，建議優先於仁德區試辦，打造「清淨空區學校」示範區。

郭鴻儀指出，仁德公幼、仁德長興國小、仁德國小、仁德國中、德南國小、文賢國小與文賢國中等學校，皆鄰近仁德、新田、保安三大工業區，長期受異味與揚塵汙染影響。他直言，台南市作為中小企業重鎮，工業區密集且違規工廠「黑數」難以估算，學校空氣品質備受挑戰，市府應定期檢測異味，並結合排放數據稽查異常業者，對熱點學校設置OP-FTIR等精密儀器，找出汙染源。

教育局統計2010年調查數據顯示，全市9016間教室中，高達5045間出現異味，占比近六成。市府雖推動「清淨空氣綠牆」並建議開窗通風，但郭鴻儀認為仍遠遠不足。

教育局說，自2017年起，市府已獲贈253台空氣清淨機，分配至221所公幼，另於2020至2021年間補助4所學校裝設新風系統，投入經費逾40萬元；2023年亦於文賢國中、成功國小架設空品監測器監控教室CO₂濃度，另針對重溪國小因鄰近柳營科工區，去年編列138萬元改善校內空氣品質。

針對市府異味處理效率，郭鴻儀點出，2024年空氣汙染陳情達1219件，異味汙染更高達7139件，告發僅113件，比例僅1.5%。他質疑民眾多次通報異味，但稽查到場時早已「無味可查」，無法蒐證溯源，令人失望。

他建議市府應成立「異味公害24小時緊急處理中心」，比照柳營科技工業區專案作法，確保通報後30至60分鐘內能派員到場採樣蒐證，掌握第一手資料。

對此，環保局指出，針對異味熱區，早已以仁德區為重點加強稽查，掌握太乙、保安等工業區高風險汙染源。自2021年至今已針對仁德區執行1139次稽查，告發63件，裁罰金額逾1900萬元，公害陳情量下降39%，展現初步成效。

環保局表示，針對異味多在深夜發生之情形，已啟動全天候機動稽查制度，平均到場時間從1.66小時縮短至12分鐘，查獲率由2.5%提升至10.2%。並派員常駐高汙染工業區，加強源頭監控。

此外，環保局已於仁德區布設108顆微型感測器，並運用無人機搭載紅外線與空汙偵測儀器，監控空中異常排放狀況，搭配現場精密採樣設備，提升稽查效率與準確度。

環保局長許仁澤則強調，未來將持續擴大科技佈建與異味熱區巡查，對於違規排放業者「嚴懲不貸」。並提醒市民如發現異味或空品異常，可撥打0800-066666、06-6572813分機2222，或透過1999市民服務專線通報。