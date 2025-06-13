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山區監視器涵蓋率和市區「差5倍」 黃偉哲允年底前補強熱點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市警用路口監視器汰舊換新。圖／台南市政府提供
台南市警用路口監視器汰舊換新。圖／台南市政府提供

台南市議員周奕齊今天上午在市政總質詢中指出，台南市目前設有1824組監視器，但玉井、楠西、南化、左鎮等山區僅設69組，監視器涵蓋率明顯不足。四區合計面積占全市19.7%，卻僅占3.78%的監視器設置量，市區平均每1.203平方公里就有一支監視器，山區卻要到6.266平方公里才有一支，差距高達五倍以上。

周奕齊批評，市府近年雖汰換553支監視器，但山區僅分配到22支，質疑是否「有民代關切才會裝」，並指出山區長年是非法傾倒廢棄物與犯罪熱點，若沒有足夠監控設備，將繼續成為治安死角。他要求市府汰換與新設應「平均處理」，並優先補足山區設施。

對此，市長黃偉哲回應表示認同，強調「看到貨車經過但不知道是不是要犯罪」，如果有清楚的監視器可追查及有遏阻作用，允諾今年底前動用第二預備金，針對山區非法棄置熱點增設監視系統，強化防制能力。

警察局長林國清則說明，目前治安監視器以犯罪預防、交通要道為設置重點，並依「使用五年以上優先汰換」原則辦理，今年已編列2.5億元汰換舊設備。山區設置數量分別為楠西12組、南化19組、玉井27組、左鎮11組。

環保局則補充，2026年將向環境管理署申請1000萬元補助，用於設置「非法棄置智慧圍籬」，針對清運車輛跨縣市經常行駛路段及廢棄物熱區，將持續設置10處車牌辨識監控系統，以遏阻不法業者棄置行為。

黃偉哲表示，市府會持續加強熱區監控，並強化跨局處合作，防堵非法傾倒與提升山區治安。

台南市長黃偉哲允年底前先動用二備金，強化在山區易被棄置廢棄物的熱點裝設監視器。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲允年底前先動用二備金，強化在山區易被棄置廢棄物的熱點裝設監視器。記者吳淑玲／翻攝
台南市警用路口監視器汰舊換新。圖／台南市政府提供
台南市警用路口監視器汰舊換新。圖／台南市政府提供

監視器 監控 廢棄物

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