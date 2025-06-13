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台南商圈小旅行開跑 3條淺山路線一日遊只要700元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
厚德紫竹寺是南台灣最高的佛祖觀音廟，園區內有許多高大樹木環繞的步道。圖／台南市經發局提供
厚德紫竹寺是南台灣最高的佛祖觀音廟，園區內有許多高大樹木環繞的步道。圖／台南市經發局提供

為推廣台南市豐富多元的商圈文化與觀光資源，台南市經發局推出「台南商圈小旅行．淺山風味系列」，精選南化、玉井、楠西及東山等地規畫三條一日遊行程，透過導覽解說、農村體驗、在地料理與市集參訪，帶領民眾穿梭山林與街區，感受淺山生活步調與人文風貌。

市長黃偉哲表示，市府持續透過商圈行銷、小旅行及媒體曝光等多元方式，推動商圈發展與品牌定位，強化消費者參與與認同，進而促進實質經濟效益。他強調，商圈不僅是購物場所，更承載著在地產業與文化價值。

經發局長張婷媛指出，台南現有40個商圈，市府近年積極推動商圈結合觀光與地方產業，本次系列小旅行串聯農特產品產地與特色景點，透過文化導覽與體驗活動，讓更多人認識商圈的多元面貌，進一步提升區域觀光能量。

第一條路線（6月20日周五）南化・玉井一日遊

從南化火土專業養蜂場展開蜂蜜體驗，接續造訪厚德紫竹寺。午餐於在地阿蘭餐廳享用風味餐後，前往玉井圃圃豐農場採菇，並參觀淺山故事館。行程尾聲由導覽老師李玉峰帶領遊客走訪噍吧哖紀念園區與玉井老街，並品嘗商圈水果冰品。

第二條路線（6月21日、22日，周六、日）楠西・東山一日遊

行程從楠西龜丹溫泉出發，體驗碳酸氫鈉泉，午餐於揚梅吐氣餐廳並參與梅醋釀製活動。下午轉往東山十果文創園區，導覽老師蔡月足帶領進行蜂蜜與咖啡文化體驗，最後漫步東山老街，品味鴨頭、粉圓冰與肉圓等經典小吃。

第三條路線（6月28日、29日，周六、日）南化・玉井・楠西一日遊

從南化火土專業養蜂場出發，前往玉井圃圃豐農場採菇，午餐與導覽安排於淺山故事館，並由導覽老師劉花珠講述玉井地方故事。行程最後在楠西揚梅吐氣餐廳進行梅醋釀製體驗，為旅程畫下句點。

經發局指出，活動融合商圈特色與觀光體驗，藉由實地走訪與文化交流，讓民眾深入認識山區商圈的文化脈絡與風土底蘊。市府也將持續推動主題小旅行、市集展演與節慶活動，提升商圈能見度，帶動人潮與買氣，朝向經濟與文化雙贏目標前進。

本次活動採網路報名制，每人收費700元，含交通接駁、保險、午餐與體驗材料，除部分小吃自費外，無需額外支出。即日起開放報名，詳情及報名請洽ACCUPASS活動通平台：https://www.accupass.com/event/2505210722262096409490

台南南化區火土專業養蜂場，已傳承三代。圖／台南市經發局提供
台南南化區火土專業養蜂場，已傳承三代。圖／台南市經發局提供
淺山地區是台南重要的水果供應地，近期進入荔枝盛產期。圖／台南市經發局提供
淺山地區是台南重要的水果供應地，近期進入荔枝盛產期。圖／台南市經發局提供
玉井糖廠招待所活化設置的噍吧哖事件紀念園區。圖／台南市經發局提供
玉井糖廠招待所活化設置的噍吧哖事件紀念園區。圖／台南市經發局提供

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