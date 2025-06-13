揪韓國瑜推台南「蚵極霸」 林俊憲：溯源直送吃得安心

正值牡蠣盛產季節，民進黨立委林俊憲與南市區漁會、南縣區漁會今天聯手在立法院舉辦「台南蚵品牌推廣行銷活動」，向國人推廣來自台南產地、具溯源認證的高品質牡蠣。林俊憲說，透過從產地到餐桌的全程把關，讓消費者吃得安心、選得有信心。

林俊憲表示，近年來台南兩家漁會積極配合漁業署及台南市政府農業局合作，推廣在地養殖的溯源認證，並拓展銷售管道，與全台各地農漁會攜手，讓台南蚵品牌在市場上逐漸打開知名度。這次推廣活動，不僅提供新鮮蚵肉，還帶來了備受期待的大個體「蚵極霸」，作為目前台南餐廳的高級食材使用，希望能推廣到全國的餐廳，更希望有興趣的餐廳或是業者，可以向南市區及南縣區漁會接洽；當然今天現場也同步開放民眾預購，讓消費者透過宅配服務，在家就能享用新鮮直送的台南牡蠣。

南市區漁會總幹事林鈺昕與南縣區漁會總幹事陳崇德，現場也邀請現場民眾一同品嚐道地「台南蚵仔湯」，讓大家親身體驗台南鮮蚵的濃郁鮮味與在地魅力。

林鈺昕指出，近期市面上常見外國進口牡蠣混充國產販售，使本土牡蠣養殖業陷入困境，為了破局首先就必須建立在地品牌，感謝農業部漁業署及台南市政府輔導推動，建立出「台南蚵」的牡蠣標章，讓台南市轄下漁民所生產的優質牡蠣可以在配合水產品溯源申請機制下得以擁有品牌身分，確保來自轄內漁民的優質牡蠣能夠被明確標示。

農業部表示，政府單位會持續支持在地漁會進行品牌推廣與市場開拓，並協助建構完善的產銷體系，期望讓養殖戶安心生產，消費者也能安心享用國產海鮮，共同提升臺南漁業的價值與競爭力。