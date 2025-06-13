服務業缺工銀髮族求職難 嘉義就服助婦女當照服員獲獎勵金

66歲婦女安姐（化名），多年前為照顧罹患腎病需長期洗腎的丈夫，離開職場，她曾在嘉基擔任照顧服務員，經嘉義就業中心媒合推介錄取貴族養生公司擔任居家照顧服務員，還獲得總計10.8萬元獎勵金。

勞動部勞動力發展署鼓勵失業勞工投入照顧服務行業，充實照顧服務人力，推動「照顧服務就業獎勵」，提供符合資格求職者經公立就業服務機構推介就業後，受僱期間申請發給每月5千至7千元獎勵金，最長可領18個月，總計10.8萬元。

嘉義就業中心說，66歲婦女安姐（化名），多年前為照顧罹患腎病長期洗腎的丈夫，離開職場，她曾在嘉基擔任日間照顧服務員7年半，累積照護經驗，為提升照顧能力，讓丈夫獲得更好照護品質，報名參加照顧服務訓練課程，考取「照顧服務員單一級技術士技能證照」國家級技術檢定。

儘管多年後，丈夫不敵病魔離世，「安姐」想將歷練熱忱投入照護工作奉獻社會，經就業中心媒合推介錄取貴族養生公司，擔任居家照顧服務員，為長者與身心障礙者提供專業與客製化的照顧服務。

「安姐」展現「五心照顧」: 愛心、耐心、細心、同理心、信心，擅長與失智症長者互動，運用認知訓練協助長者延緩退化，透過傾聽陪伴舒緩他們情緒，受長者及家屬肯定好評。「安姐」感謝嘉義就業中心就服員協助鼓勵，讓她職涯第二春走得踏實。