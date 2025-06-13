聽新聞
0:00 / 0:00
百年「荔枝王」老樹不畏逆境天氣豐收 老農卻為採收缺工發愁
初夏水果荔枝受入冬到年初氣候異常冷熱交替劇烈影響，災損欠收嚴重，農業部上月公告荔枝天災現金救助，嘉市後庄里圓林仔社區2棵160多歲珍貴老荔枝樹「荔枝王」，是產量最多黑葉品種開山祖，未受災豐產，目前採收期，78歲果農紀坤良為缺採收工發愁。
「找不到工人爬樹採收荔枝，有錢也請不到工人」，紀坤良說，荔枝王1棵可採收400斤，2棵800斤，今年荔枝欠收，每斤可賣50、60元，價格不錯，過去年紀不大，體力好，還可攀爬2層樓高的荔枝樹，如今缺採收工，只能採收多少算多少。
紀坤良表示，荔枝王的收成大多是老客人消費，許多客人提早預購，不擔心銷路，氣候變異，今年荔枝樹大多未開花授粉結果，欠收嚴重，2棵160多歲老樹「荔枝王樹」，反而不受氣候影響，結實纍纍，主因是樹形高大向陽，開花期未遇寒流，結實纍纍，端節過後採收。
紀坤良指出，荔枝王枝苗繁殖逾萬株遍布全台，是黑葉品種荔枝開山祖，過去每逢端節前，社區舉辦「荔枝王祭」，近年停辦，半世紀前荔枝王養活全家人，荔枝每公頃產值10多萬元，比1棟透天厝4萬元還高。
紀坤良說，荔枝園種20多棵，2棵荔枝王是祖先從大陸福建帶來台栽種，養活紀家三代，荔枝王每棵產量逾千台斤，從荔枝王分枝樹苗子孫分佈全台，荔枝王樹形高大，以前為防蟲害用蚊帳包覆果實，平均10粒才剩1粒可食用，每斤10多元，約當年工人1天工資，是有錢人才吃得起的水果，荔枝王果實汁多又甜，嘗鮮正是時候。
當年他父親腦筋動得快，以枝條包覆法技術繁殖枝苗，每天20多名工人負責枝苗生產，每枝賣10至15元，銷售枝苗逾萬，荔枝王子孫開枝散葉，有詩人為荔枝王賦詩「圓林珍寶荔枝王、碧葉丹皮大名揚、百歲蒼顏呈老態，子孫遍布傲寒霜」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言