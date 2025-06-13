百年「荔枝王」老樹不畏逆境天氣豐收 老農卻為採收缺工發愁

初夏水果荔枝受入冬到年初氣候異常冷熱交替劇烈影響，災損欠收嚴重，農業部上月公告荔枝天災現金救助，嘉市後庄里圓林仔社區2棵160多歲珍貴老荔枝樹「荔枝王」，是產量最多黑葉品種開山祖，未受災豐產，目前採收期，78歲果農紀坤良為缺採收工發愁。

「找不到工人爬樹採收荔枝，有錢也請不到工人」，紀坤良說，荔枝王1棵可採收400斤，2棵800斤，今年荔枝欠收，每斤可賣50、60元，價格不錯，過去年紀不大，體力好，還可攀爬2層樓高的荔枝樹，如今缺採收工，只能採收多少算多少。

紀坤良表示，荔枝王的收成大多是老客人消費，許多客人提早預購，不擔心銷路，氣候變異，今年荔枝樹大多未開花授粉結果，欠收嚴重，2棵160多歲老樹「荔枝王樹」，反而不受氣候影響，結實纍纍，主因是樹形高大向陽，開花期未遇寒流，結實纍纍，端節過後採收。

紀坤良指出，荔枝王枝苗繁殖逾萬株遍布全台，是黑葉品種荔枝開山祖，過去每逢端節前，社區舉辦「荔枝王祭」，近年停辦，半世紀前荔枝王養活全家人，荔枝每公頃產值10多萬元，比1棟透天厝4萬元還高。

紀坤良說，荔枝園種20多棵，2棵荔枝王是祖先從大陸福建帶來台栽種，養活紀家三代，荔枝王每棵產量逾千台斤，從荔枝王分枝樹苗子孫分佈全台，荔枝王樹形高大，以前為防蟲害用蚊帳包覆果實，平均10粒才剩1粒可食用，每斤10多元，約當年工人1天工資，是有錢人才吃得起的水果，荔枝王果實汁多又甜，嘗鮮正是時候。