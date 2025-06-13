防學校門口車禍 台南市6校上下學時段封路30分鐘

三峽發生老翁駕車衝撞，造成自己與學生家長共4死12傷慘劇。台南市教育局自五月底起執行部分學校上下學封路措施，今天市長黃偉哲到後甲國中勘查，強調市府將持續推動交通管制與設施優化，打造更安心的上學環境。

6家已封路的學校如下： 和順國小、海東國小、安慶國小、後甲國中、大港國小與億載國小(封建平七街)。另有他校採行調節措施 ，紅瓦厝和東區大同國小封校園「得來速」車道；而進學國小、南大附小規畫避車彎。

黃偉哲指出，因應三峽地區嚴重車禍事件，台南市已有6學校於上下學時段實施道路封閉，家長須在封閉區域外接送子女，有效降低學生與車輛交錯風險。以後甲國中為例，校方自4月起於東平路校門口實施交通管制，上、放學時段各管制30分鐘，並於路口設置行人專用時相，進一步確保學生通行安全。

後甲國中校長陳瑞榮表示，該校學生人數眾多，尖峰時段家長接送情形熱絡，過去因騎樓狹小不平，學生常需走上車道與車輛爭道。實施交通管制後，學生通行環境大幅改善，行人與車輛動線分離，安全性顯著提升。此外，校方也申請調整林森路校門口停車格，放學時段禁止停車，以作為家長接送區，進一步優化整體接送動線。