快訊

搶威力彩12億！命理師曝本周3類人如「行走的財神」 做1事成致富關鍵

印度航空空難1名乘客奇蹟生還，墜毀竟是罕見原因？

經典賽／龍仔接電話了！中職證實收到經紀公司回信 「高度誠意溝通」

聽新聞
0:00 / 0:00

防學校門口車禍 台南市6校上下學時段封路30分鐘

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市後甲國中實施上、下學管制交通30分鐘，保護學生安全＇市長黃偉哲上午冒雨前往視察。圖／台南市政府提供
台南市後甲國中實施上、下學管制交通30分鐘，保護學生安全＇市長黃偉哲上午冒雨前往視察。圖／台南市政府提供

三峽發生老翁駕車衝撞，造成自己與學生家長共4死12傷慘劇。台南教育局自五月底起執行部分學校上下學封路措施，今天市長黃偉哲到後甲國中勘查，強調市府將持續推動交通管制與設施優化，打造更安心的上學環境。

6家已封路的學校如下： 和順國小、海東國小、安慶國小、後甲國中、大港國小與億載國小(封建平七街)。另有他校採行調節措施 ，紅瓦厝和東區大同國小封校園「得來速」車道；而進學國小、南大附小規畫避車彎。

黃偉哲指出，因應三峽地區嚴重車禍事件，台南市已有6學校於上下學時段實施道路封閉，家長須在封閉區域外接送子女，有效降低學生與車輛交錯風險。以後甲國中為例，校方自4月起於東平路校門口實施交通管制，上、放學時段各管制30分鐘，並於路口設置行人專用時相，進一步確保學生通行安全。

後甲國中校長陳瑞榮表示，該校學生人數眾多，尖峰時段家長接送情形熱絡，過去因騎樓狹小不平，學生常需走上車道與車輛爭道。實施交通管制後，學生通行環境大幅改善，行人與車輛動線分離，安全性顯著提升。此外，校方也申請調整林森路校門口停車格，放學時段禁止停車，以作為家長接送區，進一步優化整體接送動線。

市府也表示，自108年以來，台南市已爭取88校通學步道經費逾10億元，改善次數達634校次。教育局長鄭新輝補充，市府每年調查各校交通需求，近期更依據「學生通學安全守護專案」盤點待改善項目，將由交通安全會報進行會勘並納入改善計畫，全面守護學童上學安全。

台南市後甲國中實施上、下學管制交通30分鐘，保護學生安全＇市長黃偉哲上午冒雨前往視察。圖／台南市政府提供
台南市後甲國中實施上、下學管制交通30分鐘，保護學生安全＇市長黃偉哲上午冒雨前往視察。圖／台南市政府提供
台南市後甲國中實施上、下學管制交通30分鐘，保護學生安全＇市長黃偉哲上午冒雨前往視察。圖／台南市政府提供
台南市後甲國中實施上、下學管制交通30分鐘，保護學生安全＇市長黃偉哲上午冒雨前往視察。圖／台南市政府提供
台南市後甲國中實施上、下學管制交通30分鐘，保護學生安全＇市長黃偉哲上午冒雨前往視察。圖／台南市政府提供
台南市後甲國中實施上、下學管制交通30分鐘，保護學生安全＇市長黃偉哲上午冒雨前往視察。圖／台南市政府提供

教育局 台南 交通管制

延伸閱讀

黃偉哲參觀亞太農業技術展 盼吸引更多農業科技活動

喊話立法院支持中央追加預算 黃偉哲：對藍綠縣市都好

8年後再度稱霸全國 南市南光中學勇奪全國大隊接力冠軍

北海道YOSAKOI索朗祭滿滿台南味 黃偉哲登前導車宣傳府城魅力

相關新聞

嘉市肉品市場營造商失聯 承攬工程、工資均拖延 完工延後至明年

農業部補助嘉義市肉品市場冷鏈設備更新及設施改善工程，原定明年2月完工，因共同承攬營造商之一金泰翔營造公司，與發生建案爛尾...

揪韓國瑜推台南「蚵極霸」 林俊憲：溯源直送吃得安心

正值牡蠣盛產季節，民進黨立委林俊憲與南市區漁會、南縣區漁會今天聯手在立法院舉辦「台南蚵品牌推廣行銷活動」，向國人推廣來自...

影／林俊憲與南市漁會推「台南蚵極霸」讓消費者吃安心

正值牡蠣盛產季節，立法委員林俊憲與南市區漁會、南縣區漁會，今天聯手在立法院廣場舉辦「台南蚵品牌推廣行銷活動」，向國人推廣...

服務業缺工銀髮族求職難 嘉義就服助婦女當照服員獲獎勵金

66歲婦女安姐（化名），多年前為照顧罹患腎病需長期洗腎的丈夫，離開職場，她曾在嘉基擔任照顧服務員，經嘉義就業中心媒合推介...

百年「荔枝王」老樹不畏逆境天氣豐收 老農卻為採收缺工發愁

初夏水果荔枝受入冬到年初氣候異常冷熱交替劇烈影響，災損欠收嚴重，農業部上月公告荔枝天災現金救助，嘉市後庄里圓林仔社區2棵...

防學校門口車禍 台南市6校上下學時段封路30分鐘

三峽發生老翁駕車衝撞，造成自己與學生家長共4死12傷慘劇。台南市教育局自五月底起執行部分學校上下學封路措施，今天市長黃偉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。