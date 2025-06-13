嘉市肉品市場營造商失聯 承攬工程、工資均拖延 完工遙遙無期

農業部補助嘉義市肉品市場冷鏈設備更新及設施改善工程，原定明年2月完工，因共同承攬營造商之一金泰翔營造公司，與發生建案爛尾樓的鉅泓建設公司，都是相同張姓負責人，因財務問題退出承攬團隊，2家公司員工都未收到工資，發生勞資糾紛申請市府調解，加上肉品市場工程變更設計等因素，延至明年6月完工。

鉅泓建設與金泰翔營造公司都是張姓負責人，近期因財務問題，拖累施工中的建案及公家營建工程，前者因19人訂購建商鉅泓建設嘉市推出的「臻品舞」建案，支付全部2400萬頭期款，大樓蓋好封頂，建商延遲交屋失聯，積欠員工薪資，多位受害屋主、員工向市府求助，勞資及消費糾紛，都因建商缺席，調解不成立。

針對勞資糾紛調解，社會處受理欠薪員工申請，其中「鉅泓建設」員工1人，「金泰翔營造公司」員工4人，都是張姓負責人經營，資方缺席調解，社會處依照辦理歇業事實認定程序，協助勞工申請歇業事實認定，提供法律扶助資源。

金泰翔營造公司出現拖延施工、工人不齊等問題。嘉市肉品市場說，4月邀集承攬工程4家營造團隊協調，金泰翔放棄履約權利，另3間營造商表明另找合格甲級營造商承受後續工程，工程延宕將依契約罰款，工程原定明年2月完工，因金泰翔退出承攬團隊、工程變更設計等，延至明年6月完工。