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雲林縣首座停車場商城連鎖藥妝、餐飲進駐 6月21日試營運

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
已開放停車的雲林縣虎尾公安路停車場商城大樓，將於7月開幕，1、2樓規畫的商城已有連鎖商店進駐。記者蔡維斌／攝影
已開放停車的雲林縣虎尾公安路停車場商城大樓，將於7月開幕，1、2樓規畫的商城已有連鎖商店進駐。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府斥資6.3億元在虎尾鎮市中心公安路建造立體停車場，今年1月啟用，紓解市區停車困難，但有兩層樓未啟用引起好奇，縣府昨指出，1、2規畫為商城，已有5家知名連鎖店將進駐，預計21日試營運，下月開幕，未來持續招商，打造雲林首座停車場商城大樓。

位於虎尾布袋戲館後側的公安路舊停車場，獲中央補助1.2億餘元，縣府自籌5億1628萬，共計6億3846萬元，興建地下1樓、地上6樓的立體停車場，3樓以上提供296汽車停車位包括7席低碳停車位、30個機車位。

交通工務局長汪令堯指出，虎尾市街道路小，停車困難，隨著虎尾人口增加，才將公安路舊停車場，改建為立體停車場，停車場1月14日試營運，迄今停車繳費紀錄已達約19萬筆，營業收入約105萬元，尖峰時間停車量更多，顯示已紓解市區停車問題。

停車場1、2樓商場，汪令堯表示，1樓康是美藥妝店14日營業、2樓有王品集團的石二鍋，築間smlie燒烤、墨竹亭、卡西法石頭火鍋也已商定將進駐，預計21日試營運，商城預定7月16日開幕，持續招商中，未來是否採消費折抵停車或其他優惠方案，與商家協商中。

虎尾鎮長林嘉弘表示，近年來虎尾不僅人口增加，觀光人潮也逐增，未來停車場商城，必可帶動布袋戲館一帶更多人潮和商機，目前公所也已規畫鄰近的西市場為美食廣場，屆時可與停車場商城連結成市區商街，帶來繁榮。

雲林 觀光 消費 停車場

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