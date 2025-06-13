台南古蹟德記洋行 白牆慘變印章牆

台南市定古蹟德記洋行歷時1年修繕換展，今年4月才重新開放，古蹟內卻出現一面面「印章牆」，竟是遊客將文化局設計的5款限定印章，亂蓋在白牆上，令其他遊客傻眼，更納悶相關單位都沒人發現。

台南市文化局回應，場館人力資源有限，端午連假湧入大批遊客，研判「印章牆」是當時產生，工作人員6月初發現後，隨即聯繫匠師會勘評估受損情況，預計今下午3時修復。

文化局去年向中央爭取經費閉館修繕百年歷史的德記洋行，4月以「1865洋潮來襲—回望商貿安平的黃金年代」為主題重新開幕，設置5款限定印章供遊客收集，未料有遊客將印章亂蓋在牆面、展桌、窗框及窗戶，甚至還有指紋印。

有遊客直喊「素養太差、作法低級」，心疼古蹟牆面被印章顏料蓋得到處都是；也有遊客納悶，「印章牆應不是1、2天形成，主管機關怎沒發現？」記者實地走訪發現，5處集章點牆面都有明顯汙損。

台南古蹟遭破壞已非首例，議員沈震東指出，德記洋行經修繕並重新設展，卻因管理疏漏導致牆面遭蓋章破壞，凸顯文化資產保存機制缺失。他要求文化局釐清汙損行為責任歸屬，並應全面檢視文資場域管理制度。

文化局說明，受損的白灰牆面是由傳統匠師今年初修復維護，汙損屬表面印跡，未滲透至中底塗層，但仍須仰賴專業人員以傳統工法清潔、修補，過程繁複費時。

文化局說，已強化現場管理，並在各集章點增設告示牌，提醒民眾集章應蓋於指定位置，切勿任意塗印於展場設施或牆面，否則毀損文化資產，恐涉及文資法第103條規定，可處6個月至5年有期徒刑，得併科50萬元至2千萬元罰金。