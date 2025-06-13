台南長者千元車資補助？市府：已享小黃公車免費 須再評估

全台頻傳高齡駕駛肇事意外，南市議員指出，許多長者因居住偏鄉、交通不便，台南是六都唯一未提供每月1000元車資補助，籲比照其他城市；市府表示，長者已享有小黃公車和公車免費，是否每月補助1000元，將視整體財政狀況評估可行性。

市議員郭信良指出，目前行動不便長者及身障市民仰賴復康巴士與長照交通專車就醫，但復康巴士需7天前精準預約，醫療院所門診卻常有變動，加上車輛數量有限，實際調度困難，讓許多弱勢長者無法如期就醫。市府雖積極推動小黃公車，但相較其他五都，台南是唯一未提供每月1000元車資補助的城市。

他建議市府跨局處整合小黃公車、復康巴士與長照專車等資源，補足服務空隙，並比照其他城市，提供每位使用者每月上限1000元的車資補助，讓偏鄉長者可順利前往都市醫療機構就診。

對此，市府社會局回應指出，目前已透過敬老卡提供65歲以上長者免費搭乘市區公車與小黃公車，並享有跨縣市大眾運輸半價優惠。截至5月底，台南已發出逾25.6萬張敬老卡。此外，也提供復康巴士及長照交通接送補助，是否另行提供車資補助，將視整體財政狀況研議。

交通局指出，目前小黃公車已在全市27個行政區設有42條路線，提供固定班次與預約服務，便利長者就醫、採買及洽公等需求。今年預計再新增10條路線，擴大服務量能。截至3月，小黃公車累計服務人次達29.5萬。