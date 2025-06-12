快訊

印航空難班機撞醫學院…學生至少5死50傷 大樓燒焦、機尾懸在建築外

警槍疑走火！台南賣場男持武士刀亂揮遭壓制 不慎中彈送醫

南市不動產開發商業同業公會 捐贈消防車及設備總價430萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市不動產開發商業同業公會今天捐贈台南市消防局價值共430萬元的幫浦消防車及災情勘查車各1輛，由市長黃偉哲代表受贈。記者袁志豪／翻攝
台南市不動產開發商業同業公會今天捐贈台南市消防局價值共430萬元的幫浦消防車及災情勘查車各1輛，由市長黃偉哲代表受贈。記者袁志豪／翻攝

台南市不動產開發商業同業公會今天捐贈台南市消防局價值共430萬元的幫浦消防車及災情勘查車各1輛，由市長黃偉哲代表受贈；黃表示，這些多功能車輛對於市區救災非常有幫助，政府資源有限，但民間力量無窮，義舉不但充實消防救災能量，更增進災害搶救效能。

台南市不動產開發商業同業公會成立於1983年，會務推展目標包括「貢獻社會」，樹立建築業的新形象，共同為建設大台南地區貢獻心力；公會長期熱心公益，去年就捐了1輛幫浦消防車給消防局，之前也曾捐贈災情勘查車、空氣呼吸器面罩及無線心電圖監護儀等救災救護設備。

今天捐贈的幫浦消防車配有高壓細水霧系統、水箱、拖船鉤等設備，價值250萬元；災情勘查車則配有警示燈、無線電、拖船鉤等設備，價值180萬元，總捐贈價值430萬元。

消防局指出，公會捐贈的車輛為多功能型救災車輛，幫浦消防車具有機動性佳、高效省水可減少受災戶水損特點，不僅可執行滅火勤務，遇水災也可拖曳船艇出勤，實為災害搶救的新利器，為臺南市消防局近期積極推動之救災車輛。

今天是公會第15屆第1次會員大會，由公會理事長郭建志代表捐贈；消防局長李明峯感謝公會慷慨解囊，讓消防局與時俱進，提升救災技術增進搶救效能，為提升搶救品質而努力，期待消防局團隊今後能做得更多，讓市民朋友過得更好。

台南市不動產開發商業同業公會今天捐贈台南市消防局價值共430萬元的幫浦消防車及災情勘查車各1輛，由市長黃偉哲代表受贈。記者袁志豪／翻攝
台南市不動產開發商業同業公會今天捐贈台南市消防局價值共430萬元的幫浦消防車及災情勘查車各1輛，由市長黃偉哲代表受贈。記者袁志豪／翻攝
台南市不動產開發商業同業公會今天捐贈台南市消防局價值共430萬元的幫浦消防車及災情勘查車各1輛，由市長黃偉哲代表受贈。記者袁志豪／翻攝
台南市不動產開發商業同業公會今天捐贈台南市消防局價值共430萬元的幫浦消防車及災情勘查車各1輛，由市長黃偉哲代表受贈。記者袁志豪／翻攝
台南市不動產開發商業同業公會今天捐贈台南市消防局價值共430萬元的幫浦消防車及災情勘查車各1輛，由市長黃偉哲代表受贈。記者袁志豪／翻攝
台南市不動產開發商業同業公會今天捐贈台南市消防局價值共430萬元的幫浦消防車及災情勘查車各1輛，由市長黃偉哲代表受贈。記者袁志豪／翻攝

黃偉哲 開發商 台南 公益

延伸閱讀

微星科技捐贈裝備 提升第七大隊救災救護效能

雨傘、雨衣壞了怎麼丟？ 南市環保局教你這樣分類與再利用

溶劑及油電車火災無法以水撲滅 台南消防訓練有新招

台南夜市攤販瓦斯管脫落竄火2人傷 消防呼籲謹記：禁關推離

相關新聞

「發得快、用得上」 楠西地震修繕補助已發出逾4.5億元

昨晚7時花蓮東部海域發生規模6.4地震，外界關心今年1月21日楠西地震災後復原狀況；南市府指出，楠西地震發生至今，市府迅...

台南四代台江人「藝」起設計再造歷史現場 小種子發芽了！

集結台南市10所高中小上百名師生，包含公阿嬤的環境教育與藝術作品的台江流域學習展，今天在台江文化中心登場，展期到六月底，...

雲林第1座停車場商城大樓將開張 首家進駐的藥妝店曝光

雲林縣政府斥資6.3億元在虎尾鎮市中心公安路建造立體停車場，今年1月已啟用，紓解市區停車困難，但有兩層樓未啟用引起好奇，...

台南南瀛天文館暑期營隊報名秒殺 家長粗心差點報不到

暑假即將來臨，台南市南瀛天文館暑期營隊近期開放報名，其中，以「夜宿營隊」最受親子青睞，報名相當踴躍，不過，館方卻接獲家長...

南市議員籲補助高齡者每月1000元車資 市府：小黃公車免費搭

近期全台頻傳高齡駕駛肇事意外，南市議員指出，許多長者因居住偏鄉、交通不便，呼籲市府應強化公共運輸系統，保障長者就醫與日常...

暑期打工 南市勞工局提醒勞基法常見5大違法樣態

暑假將至，許多學生透過打工體驗職場、累積經驗。南市勞工局提醒，凡受僱從事工作並領取工資者，無論工時長短，均受勞基法保障，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。