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「發得快、用得上」 楠西地震修繕補助已發出逾4.5億元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
楠西地震受損建物修繕補助申請踴躍。圖／台南市政府提供
楠西地震受損建物修繕補助申請踴躍。圖／台南市政府提供

昨晚7時花蓮東部海域發生規模6.4地震，外界關心今年1月21日楠西地震災後復原狀況；南市府指出，楠西地震發生至今，市府迅速啟動災害應變機制，緊急評估已完成4147件，紅單503件、黃單1562件、不貼單2082件，完成率100%。目前修繕補助核定金額已逾4.5億元。

南市府指出，災後市府透過地方說明會、挨家挨戶訪視慰問災民，3月5日成立「震災復原聯合服務中心」，整合工務、社會、地政、戶政、稅務等跨局處資源，推出「單點申請、專人送件」服務，協助民眾免於奔波，加快申請進度。

在房屋損害評估方面，震後補助標準比照0206強震模式，損壞評估由建築師、土木技師、結構技師三大公會組成專業團隊現勘，依據實際損害客觀核算修繕費用，並同步寄送補助申請書，簡化申辦流程，爭取時效。

南市府指出，楠西地震發生至今，市府仍固定開會以掌握災後復原進度。截至6月11日最新統計，緊急評估已完成4147件，紅單503件、黃單1562件、不貼單2,082件，完成率100%。 建築物損壞評估已完成1992件。

紅黃單修繕補助申請，區公所已受理1554件，送工務局1462件，已核定1348件，核定金額達4億5666萬餘元。未貼單住宅修繕補助已受理369件，核定金額約675.9萬元。

市府同步推動多元關懷與協助措施，全面支援受災民眾， 慰問金已發放1176.8萬元，惠及545戶。安遷救助70件全數完成，租金補貼257件全數審查通過；另有心理關懷服務累計逾4009人次。 災後廢棄物清運已達1萬5176.58公噸，協助災區環境整潔。

市長黃偉哲表示，楠西地震帶來衝擊，感謝社會各界的支援，市府團隊在第一時間啟動應變行動，全力投入，推動單點申請、專人送件等便民措施，務求讓災後補助「發得快、用得上」，災後復原是一場持久戰，會持續關懷每位災民，協助走過重建之路。

楠西地震屋損嚴重市府加速現勘評估。圖／台南市政府提供
楠西地震屋損嚴重市府加速現勘評估。圖／台南市政府提供
台南市府在楠西震後推出「單點申請、專人送件」服務等便民措施。圖／台南市政府提供
台南市府在楠西震後推出「單點申請、專人送件」服務等便民措施。圖／台南市政府提供

災後 建築師 地震

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