台南四代台江人「藝」起設計再造歷史現場 小種子發芽了！

集結台南市10所高中小上百名師生，包含公阿嬤的環境教育與藝術作品的台江流域學習展，今天在台江文化中心登場，展期到六月底，四代台江人「藝起行動」，再造本土教育及歷史現場，營造社區文化基地，開創新風貌。

台南社大台江分校表示，台江流域學習展是安南區最具規模的本土教育及環境教育展，這次的學習展，以重回台江溪圳港及村落歷史現場，進行空間模式設計及小論文研究為主，共有海佃國小的小台江、長安國小的水水長安、安慶國小、長平國小、和順國中、安南國中、土城高中、崑山科大、仁仁幼稚園、十三佃鄭家古茨、社大台江分校的班級社團參展。

台江分校阿公阿嬤級學員也以以書法再現「台江十六寮」庄頭詩，國中小學生以社區排水線進行歷史空間再造設計，安南國中及安慶國小特教班展現全校性的閱讀盤石、食農教育成果。土城高中、崑山科大結合十三佃鄭家古茨，發表青年倡議及台江文化燈箱設計物件展，仁仁幼稚園更展示親師生手繪的社區地圖，件件精彩。

教育局社教科長王曉慧表示，台江流域學習展每年都有不一樣的驚喜，今天看到很多學校做排水線生態環境及歷史文化研究，並提出看法，令人感動。這是很好公民教育，從小就扎根的這批小小種子，未來一定會成為國家非常重要的一份子。

文化局科長蕭靜怡說，台江流域學習展從大學到幼稚園，是全齡式的文化教育學習，透過不同的藝術形式表現，有書法，有平面作品裝置，又有立體雕塑，而小朋友透過藝術共創，展現探究學習成果，認識自己的家鄉，會在生命裡留下深刻的記憶。