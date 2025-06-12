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嘉義縣「AI數位轉型學院」開課 助攻在地產業升級

中央社／ 嘉義縣12日電

人工智慧（AI）逐漸應用各行各業，嘉義縣文化觀光局規劃「AI數位轉型學院」系列課程，明天起至7月30日在嘉義文化科技創新基地開課，協助在地產業掌握數位轉型契機。

文觀局今天發布新聞稿表示，「AI數位轉型學院」系列課程，涵蓋「AI科技創意行銷、探索文化科技內容、生成式AI精實生產力、數位轉型培力補助課程」四大核心模組；透過系統化學習與實務操作，幫助學員掌握最新AI技術趨勢，提升企業競爭力，推動產業升級與創新。

文觀局指出，課程邀請到台灣微軟資深解學方案架構師詹秉育分享生成式AI雲端技術應用，由NVIDIA輝達新創與創投夥伴關係經理李昇達介紹台灣新創鏈結計畫，台灣LINE團隊分享官方帳號行銷應用等，師資堅強，內容豐富多元。

文觀局強調，近50小時課程，不僅具備國際趨勢視野，也精準對應嘉義在地產業實際需求，歡迎中小企業、商圈店家、地方創業者、大專院校及新創團隊踴躍報名參加。

詳細課程內容及報名方式請上嘉義文化科技創新基地網站（https://cyinnohub.tw/transformation）瞭解。

團隊 嘉義

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