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雲林第1座停車場商城大樓將開張 首家進駐的藥妝店曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
目前已開放停車的雲林縣第一座虎尾公安路停車場商城大樓，即將於7月正式開幕，1、2樓規畫的商城也已有連鎖商店進駐，繁榮可期。記者蔡維斌／攝影
目前已開放停車的雲林縣第一座虎尾公安路停車場商城大樓，即將於7月正式開幕，1、2樓規畫的商城也已有連鎖商店進駐，繁榮可期。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府斥資6.3億元在虎尾鎮市中心公安路建造立體停車場，今年1月已啟用，紓解市區停車困難，但有兩層樓未啟用引起好奇，縣府今天釋出好消息指出，1、2規畫為商城，目前已有5家知名連鎖店將進駐，預計6月21日試營運下月開幕，未來持續招商，打造雲林首座停車場商城大樓，繁榮地方。

位於虎尾布袋戲館後側的公安路舊停車場，獲中央補助1.2億餘元，縣府自籌5億1628萬，共計6億3846萬元，興建地下1樓、地上6樓的立體停車場，3樓以上提供296汽車停車位包括7席低碳停車位、30個機車位。

交通工務局長汪令堯指出，虎尾市街道路小，停車困難，隨著虎尾人口增加，才將公安路舊停車場，改建為立體停車場，停車場已在1月14日已開始試營運，迄今停車繳費紀錄已達約19萬筆，營業收入約105萬元，尖峰時間停車量更多，顯已紓解市區停車問題。

該停車場啟用有半年，但1、2增樓一直未啟用，民眾好奇，汪令堯表示，目前1樓商場有康是美、2樓有王品集團的石二鍋，築間smlie燒烤、墨竹亭、卡西法石頭火鍋也已商定將進駐，大樓內的首家康是美藥妝店將於本月14日營業，其餘商家預計21日試營運，商城預定7月16日開幕，目前仍持續招商中。

未來商城是否採消費折抵停車或其他優惠方案，目前正與商家協商中，今天停車大樓內可看到首家藥妝店已開始進貨上架，整理店面，民眾無不期待早日開張，市區就多了一處可逛街、美食的商城。

虎尾鎮長林嘉弘也表示，近年來虎尾不僅人口增加，觀光人潮也逐增，未來停車場商城，必可帶動布袋戲館一帶更多人潮和商機，目前公所也已規畫鄰近的西市場為美食廣場，屆時可與停車場商城連結成市區商街，帶來繁榮。

雲林首座虎尾停車場商城大樓，商城即將於7月開幕，首家藥妝連鎖店率先進駐並開始整貨，近日內將先行試營運，搶得先機。記者蔡維斌／攝影
雲林首座虎尾停車場商城大樓，商城即將於7月開幕，首家藥妝連鎖店率先進駐並開始整貨，近日內將先行試營運，搶得先機。記者蔡維斌／攝影
目前已開放停車的雲林縣第一座虎尾公安路停車場商城大樓，停車空間寬敞，場內商城也即將於7月正式開幕，繁榮可期。記者蔡維斌／攝影
目前已開放停車的雲林縣第一座虎尾公安路停車場商城大樓，停車空間寬敞，場內商城也即將於7月正式開幕，繁榮可期。記者蔡維斌／攝影

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