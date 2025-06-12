快訊

印度航空波音787墜毀！黑煙直衝天際畫面曝光 機上242人罹難

台南南瀛天文館暑期營隊報名秒殺 家長粗心差點報不到

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市南瀛天文館暑期營隊報名相當踴躍，不過，館方近期卻接獲家長反映，加入會員仍收不到驗證信，一度以為是系統異常，沒想到是家長填錯信箱網域。圖／南瀛天文館提供
台南市南瀛天文館暑期營隊報名相當踴躍，不過，館方近期卻接獲家長反映，加入會員仍收不到驗證信，一度以為是系統異常，沒想到是家長填錯信箱網域。圖／南瀛天文館提供

暑假即將來臨，台南市南瀛天文館暑期營隊近期開放報名，其中，以「夜宿營隊」最受親子青睞，報名相當踴躍，不過，館方卻接獲家長反映，加入會員仍收不到驗證信，一度以為是系統異常，沒想到是家長填錯信箱，且並非單一個案，館方也趕緊呼籲家長填寫資料要確認，以免錯失機會。

南瀛天文館表示，近年來推動天文、科普已經已見成效，尤其每年暑假舉辦的各式主題營隊都大獲好評，報名名額更是秒殺搶光，今年則擴大舉辦，從7月初起推出12梯次，包含DIY、夜宿、親子、跨館、跨域等5大主題營隊，近期開始線上報名。

南瀛天文館也說，今年為便利家長申請，特別設計線上報名，家長只要先到官網申請加入會員，收到驗證信後，就可進行後續報名作業。

不過，隨著報名人數增加卻出現問題，有不少心急的家長致電南瀛天文館詢問表示，填寫完會員後卻遲遲沒有收到驗證信，就怕活動名額被搶光，讓孩子傷心失望；也有家長說，換了多組信箱嘗試，都沒有下文，一度以為是館方系統出了問題。

南瀛天文館說明，經館方同仁清查後發現，類似情況居然不少，原來是家長輸入的信箱網域錯誤，導致系統無法順利寄送驗證信，不少家長在填寫gmail信箱時，都填寫成非正確的「.tw」，因此驗證信無法送達也石沉大海。

南瀛天文館提醒，家長在填寫報名資料時，務必仔細檢查填寫，以免耽誤報名程序、錯失屬意的活動；若家長或學生遇到報名相關問題，可隨時透過官方服務電話或電子郵件與工作人員聯繫，由專人協助排除疑難，共同確保報名流程順暢。

親子 南瀛天文館

延伸閱讀

日本暑假機票變便宜了！ 長榮「3航點」全面降價、樂桃「飛東京」單程1880元、虎航快閃「石垣島」1599元起

全台最夯名園「百日紅花季」來了！贏過林家 朝聖「成美文化園」出發前必看 迎暑假「兒童免費入園」逾1個月

暑假嘉義親子鐵道之旅 推限定蒸汽火車遊程

桃園暑期營隊明天開跑報名 305場次預計5萬人次參與

相關新聞

雲林第1座停車場商城大樓將開張 首家進駐的藥妝店曝光

雲林縣政府斥資6.3億元在虎尾鎮市中心公安路建造立體停車場，今年1月已啟用，紓解市區停車困難，但有兩層樓未啟用引起好奇，...

台南南瀛天文館暑期營隊報名秒殺 家長粗心差點報不到

暑假即將來臨，台南市南瀛天文館暑期營隊近期開放報名，其中，以「夜宿營隊」最受親子青睞，報名相當踴躍，不過，館方卻接獲家長...

南市議員籲補助高齡者每月1000元車資 市府：小黃公車免費搭

近期全台頻傳高齡駕駛肇事意外，南市議員指出，許多長者因居住偏鄉、交通不便，呼籲市府應強化公共運輸系統，保障長者就醫與日常...

暑期打工 南市勞工局提醒勞基法常見5大違法樣態

暑假將至，許多學生透過打工體驗職場、累積經驗。南市勞工局提醒，凡受僱從事工作並領取工資者，無論工時長短，均受勞基法保障，...

雨傘、雨衣壞了怎麼丟？ 南市環保局教你這樣分類與再利用

汛期到，下雨機會多，雨傘、雨衣是必備用品，但壞掉了如何正確回收，卻常讓人困惑。南市環保局表示，雨傘與雨衣材質多元，只要正...

疫情衝擊觀光業 勞動部多元培力計畫助領隊中年轉職

前幾年因新冠疫情重創各地觀光產業，台南一名年約50歲的資深領隊曾小語（化名）因客源減少、難以維持生計，不得不面臨中年轉職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。