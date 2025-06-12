台南南瀛天文館暑期營隊報名秒殺 家長粗心差點報不到

暑假即將來臨，台南市南瀛天文館暑期營隊近期開放報名，其中，以「夜宿營隊」最受親子青睞，報名相當踴躍，不過，館方卻接獲家長反映，加入會員仍收不到驗證信，一度以為是系統異常，沒想到是家長填錯信箱，且並非單一個案，館方也趕緊呼籲家長填寫資料要確認，以免錯失機會。

南瀛天文館表示，近年來推動天文、科普已經已見成效，尤其每年暑假舉辦的各式主題營隊都大獲好評，報名名額更是秒殺搶光，今年則擴大舉辦，從7月初起推出12梯次，包含DIY、夜宿、親子、跨館、跨域等5大主題營隊，近期開始線上報名。

南瀛天文館也說，今年為便利家長申請，特別設計線上報名，家長只要先到官網申請加入會員，收到驗證信後，就可進行後續報名作業。

不過，隨著報名人數增加卻出現問題，有不少心急的家長致電南瀛天文館詢問表示，填寫完會員後卻遲遲沒有收到驗證信，就怕活動名額被搶光，讓孩子傷心失望；也有家長說，換了多組信箱嘗試，都沒有下文，一度以為是館方系統出了問題。

南瀛天文館說明，經館方同仁清查後發現，類似情況居然不少，原來是家長輸入的信箱網域錯誤，導致系統無法順利寄送驗證信，不少家長在填寫gmail信箱時，都填寫成非正確的「.tw」，因此驗證信無法送達也石沉大海。

南瀛天文館提醒，家長在填寫報名資料時，務必仔細檢查填寫，以免耽誤報名程序、錯失屬意的活動；若家長或學生遇到報名相關問題，可隨時透過官方服務電話或電子郵件與工作人員聯繫，由專人協助排除疑難，共同確保報名流程順暢。