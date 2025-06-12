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南市議員籲補助高齡者每月1000元車資 市府：小黃公車免費搭

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市小黃公車服務受到肯定。圖／台南市政府提供
台南市小黃公車服務受到肯定。圖／台南市政府提供

近期全台頻傳高齡駕駛肇事意外，南市議員指出，許多長者因居住偏鄉、交通不便，呼籲市府應強化公共運輸系統，保障長者就醫與日常移動權益，且台南是六都唯一未提供每月1000元車資補助的城市；對此，市府表示長者享有小黃公車和公車免費，每月補助1000元，將視整體財政狀況評估可行性。

市議員郭信良指出，目前行動不便長者及身障市民仰賴復康巴士長照交通專車就醫，但復康巴士需7天前「精準」預約，醫療院所門診卻常有變動，加上車輛數量有限，實際調度困難，讓許多弱勢長者無法如期就醫。儘管市府積極推動小黃公車，但相較其他五都，台南是唯一未提供每月1000元車資補助的城市。

他建議市府跨局處整合小黃公車、復康巴士與長照專車等資源，補足服務空隙，並比照其他城市，提供每位使用者每月上限1000元的車資補助，讓偏鄉長者可順利前往都市醫療機構就診。

對此，市府社會局回應指出，目前已透過敬老卡提供65歲以上長者免費搭乘市區公車與小黃公車，並享有跨縣市大眾運輸半價優惠。截至今年5月底，台南已發出逾25.6萬張敬老卡。此外，亦提供復康巴士及長照交通接送補助，是否另行提供車資補助，將視整體財政狀況研議。

交通局則指出，目前小黃公車已在全市27個行政區設有42條路線，提供固定班次與預約服務，便利長者就醫、採買及洽公等需求。今年預計再新增10條路線，擴大服務量能。截至今年3月，小黃公車累計服務人次達29.5萬。

郭信良強調，TPASS等通勤補助雖有助長者通行，但對偏鄉民眾而言更需強化「最後一哩路」的接送服務。呼籲市府以高齡社會眼光規畫公共運輸，讓長者在放棄開車後，仍可安心、安全地出門。

台南市小黃公車服務受到肯定。圖／台南市政府提供
台南市小黃公車服務受到肯定。圖／台南市政府提供

長照 巴士 公車

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