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「芒著玩一夏」 臺南芒果主題開放報名

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

由臺南市政府農業局主辦的2025臺南國際芒果節，特別推出「芒著玩一夏」主題小旅行系列，邀請大家走進大內、玉井、官田、左鎮、南化、楠西等重要芒果產區，品嚐最當季的在地芒果，體驗融合果香、風土與人情的限定農遊行程。

臺南市長黃偉哲表示，臺南是全臺芒果產量最大、品種最多元的城市，除了水果本身的品質受到肯定，更蘊藏著豐厚的人文底蘊與農村風貌。今年特別透過小旅行設計，讓旅人不只是品嚐芒果，更能走進果園、親手採果，參與加工製作，並在社區導覽與風味餐點中，感受臺南農村的溫度與魅力。系列活動將於 6月21日至7月13日期間，不同主題輪流展開，正值芒果盛產季節，無論是親子同行、喜愛慢旅的旅人，或是渴望深入土地的你，都能在這個夏天找到一段專屬的芒果記憶。

五條主題遊程分別為「風味創意探索之旅」、「芒夏歡樂派」、「在地芒香慢旅日」、「果香熱情不斷線」、「山野果香踏青去」，遊程包含導覽、接駁、午餐及活動體驗，報名還可獲得限量芒果乾與限定手禮袋。行程內容豐富，融合DIY果品製作、在地農食文化、社區故事導覽等，讓旅程不僅好玩，也充滿知識與溫度。帶領民眾走進產區，從樹梢果園到餐桌美味，一站式感受農業與旅遊結合的魅力。

聚傳媒

魅力 芒果 臺南

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